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سبب وفاة حمادة عز الدين.. هكذا نعى ساويرس وأصالة “المذيع الذي تابعه مبارك”

الإذاعي والإعلامي المصري الشهير حمادة عز الدين قدّم نشرة التلفزيون المصري باللغة الفرنسية لفترات طويلة، كما شارك في تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر"

كتب خالد الأحمد
وفاة المذيع حمادة عز الدين watanserb.com
الإعلامي المصري والمذيع البارز حمادة عز الدين
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وطن– غيّب الموت اليوم، الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة الإعلامي والمذيع البارز حمادة عز الدين، أحد رواد التلفزيون المصري، ومن المقرر أن تقام جنازته اليوم في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وفاة المذيع حمادة عز الدين

والراحل حمادة عز الدين، يعدّ أحد الوجوه الإعلامية الشهيرة في مصر، حيث قدّم نشرة التلفزيون المصري باللغة الفرنسية لفترات طويلة، كما شارك في تقديم برنامج “صباح الخير يا مصر”، والذي كان يحرص الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على متابعته.

وذلك قبل العمل في مجال البنوك، ومنها إلى عالم تصميمات الديكورات، وتأسيس شركة خاصة به.

ونعت “يسرى عز الدين” شقيقها الراحل، وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. صديقي و أخويا العزيز أوي على قلبي حمادة عز الدين في ذمة الله”.

وأضافت: “مش قادرة أوصف وجعي على فراقك.. ربنا يصبر كل أحبابك .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسكنه فسيح جناتك”.

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وبينما لم تكشف شقيقة حمادة عز الدين، عن سبب وفاته، إلا أنّ بعض التقارير الإخبارية لفتت إلى أنه كان يعاني مؤخراً من تدهور كبير في وضعه الصحي.

ما استدعى نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، الأربعاء، وأعلن خبر وفاته.

نعي واسع لوفاة نجم التلفزيون المصري حمادة عز الدين

ونعى فنانون وإعلاميون الراحل عز الدين مستذكرين مناقبه وأدواره البارزة في القطاع الإعلامي والإذاعي في مصر.

وكتبت الإعلامية رشا مجدي عبر صفحتها على فيسبوك: “وجعي عليك أكبر من أي كلام يتكتب لأنك كنت صاحبي وأخويا ومن أقرب الناس.. مرينا مع بعض بظروف كثيرة وكنا دائما بنسند على بعض”.

وتابعت: “مع السلامة يا صديقي العزيز الغالي حتى نلتقي حمادة عز الدين ..الله يرحمك”.

كما نعى رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس عبر “تويتر” صديقه عز الدين: “فقدت صديقا عزيزا عطوفا كريما .. دعواتكم و الفاتحه على روحه .. حمادةً عز الدين”.

أما الفنان خالد النبوي، فكتب عبر صفحته في موقع فيسبوك ناعياً الراحل: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الصديق الغالي حمادة عز الدين الله يرحمك برحمته الواسعة”.

وكتبت الفنانة ريهام حجاج: “إنا لله وإنا إليه راجعون ، الف رحمة ونور عليك يا حمادة يا حبيب الكل ربنا يرحمك برحمته، حتوحشنا أوي”.

ووصفت الفنانة السورية أصالة الإذاعي الراحل، بأنه “أطيب الناس وأستاذ بالتعامل والأخلاق العاليه”.

وتابعت: “الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته أستاذنا الغالي حماده عز الدين”.

وعلّقت الممثلة شيرين رضا: “الله يرحمك يا حمادة عز الدين يا راجل يا طيب يا جدع… حتوحشنا اوي اوي”.

ومن جانبه، كتب المؤلف والسيناريست تامر حبيب: “مع السلامة يا أطيب قلب وأجمل صاحب وأحن إنسان … مش قادر أصدق إن كده خلاص… هاتوحشنا قوي يا حمادة”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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