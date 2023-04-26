سبب وفاة حمادة عز الدين.. هكذا نعى ساويرس وأصالة “المذيع الذي تابعه مبارك”

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وطن– غيّب الموت اليوم، الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة الإعلامي والمذيع البارز حمادة عز الدين، أحد رواد التلفزيون المصري، ومن المقرر أن تقام جنازته اليوم في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وفاة المذيع حمادة عز الدين

والراحل حمادة عز الدين، يعدّ أحد الوجوه الإعلامية الشهيرة في مصر، حيث قدّم نشرة التلفزيون المصري باللغة الفرنسية لفترات طويلة، كما شارك في تقديم برنامج “صباح الخير يا مصر”، والذي كان يحرص الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على متابعته.

وذلك قبل العمل في مجال البنوك، ومنها إلى عالم تصميمات الديكورات، وتأسيس شركة خاصة به.

ونعت “يسرى عز الدين” شقيقها الراحل، وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. صديقي و أخويا العزيز أوي على قلبي حمادة عز الدين في ذمة الله”.

وأضافت: “مش قادرة أوصف وجعي على فراقك.. ربنا يصبر كل أحبابك .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسكنه فسيح جناتك”.

إنا لله وإنا إليه راجعون.. صديقي و أخويا العزيز أوي على قلبي حمادة عز الدين في ذمة الله.. مش قادرة أوصف وجعي على فراقك.. ربنا يصبر كل أحبابك .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسكنه فسيح جناتك pic.twitter.com/re4IBnMCKL — Youssra (@Youssra) April 26, 2023

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وبينما لم تكشف شقيقة حمادة عز الدين، عن سبب وفاته، إلا أنّ بعض التقارير الإخبارية لفتت إلى أنه كان يعاني مؤخراً من تدهور كبير في وضعه الصحي.

ما استدعى نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، الأربعاء، وأعلن خبر وفاته.

نعي واسع لوفاة نجم التلفزيون المصري حمادة عز الدين

ونعى فنانون وإعلاميون الراحل عز الدين مستذكرين مناقبه وأدواره البارزة في القطاع الإعلامي والإذاعي في مصر.

وكتبت الإعلامية رشا مجدي عبر صفحتها على فيسبوك: “وجعي عليك أكبر من أي كلام يتكتب لأنك كنت صاحبي وأخويا ومن أقرب الناس.. مرينا مع بعض بظروف كثيرة وكنا دائما بنسند على بعض”.

وتابعت: “مع السلامة يا صديقي العزيز الغالي حتى نلتقي حمادة عز الدين ..الله يرحمك”.

كما نعى رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس عبر “تويتر” صديقه عز الدين: “فقدت صديقا عزيزا عطوفا كريما .. دعواتكم و الفاتحه على روحه .. حمادةً عز الدين”.

فقدت صديقا عزيزا عطوفا كريما .. دعواتكم و الفاتحه على روحه .. حمادةً عز الدين … 🙏 pic.twitter.com/dxW65qc6uS — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 26, 2023

أما الفنان خالد النبوي، فكتب عبر صفحته في موقع فيسبوك ناعياً الراحل: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الصديق الغالي حمادة عز الدين الله يرحمك برحمته الواسعة”.

وكتبت الفنانة ريهام حجاج: “إنا لله وإنا إليه راجعون ، الف رحمة ونور عليك يا حمادة يا حبيب الكل ربنا يرحمك برحمته، حتوحشنا أوي”.

ووصفت الفنانة السورية أصالة الإذاعي الراحل، بأنه “أطيب الناس وأستاذ بالتعامل والأخلاق العاليه”.

وتابعت: “الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته أستاذنا الغالي حماده عز الدين”.

من أطيب الناس وأستاذ بالتعامل والأخلاق العاليه الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته أستاذنا الغالي حماده عز الدين https://t.co/ZeUBhoxuKI — Assala (@AssalaOfficial) April 26, 2023

وعلّقت الممثلة شيرين رضا: “الله يرحمك يا حمادة عز الدين يا راجل يا طيب يا جدع… حتوحشنا اوي اوي”.

الله يرحمك يا حمادة عز الدين يا راجل يا طيب يا جدع… حتوحشنا اوي اوي 😢😢😢 pic.twitter.com/RY7BJEbTIp — Shereen Reda (@ShereenReda) April 26, 2023

ومن جانبه، كتب المؤلف والسيناريست تامر حبيب: “مع السلامة يا أطيب قلب وأجمل صاحب وأحن إنسان … مش قادر أصدق إن كده خلاص… هاتوحشنا قوي يا حمادة”.