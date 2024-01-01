ضابط إسرائيلي اختطف رضيعة بعد استشهاد عائلتها في غزة والمقاومة تقتله (صور)

وطن – اختطف ضابط إسرائيلي رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، بعد استشهاد عائلتها بالقصف العنيف الذي يشنه الجيش على قطاع غزة منذ 3 شهور.

وبشأن الواقعة ذاتها، تحدث صديق آخر للضابط المذكور، عن أن الأخير نقل الرضيعة الفلسطينية إلى مستشفى في “إسرائيل”، دون ذكر اسم المستشفى.

ضابط إسرائيلي اختطف رضيعة بعد استشهاد عائلتها في غزة

وكشف الجندي شاحار مندلسون عن حادثة الخطف خلال حديثه لإذاعة الجيش أمس الأحد، عن صديقه الضابط في لواء غفعاتي هارئيل إيتاخ الذي قتل بمعارك شمال قطاع غزة في 22 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وردا على سؤال بشأن الرضيعة الفلسطينية، قال مندلسون: “لقد تحدث (ايتاخ) مع أحد الأصدقاء خلال فترة خدمته في غزة وقال له إنه في أحد المنازل التي دخل إليها سمع صوت بكاء رضيعة وإنه قرر إرسالها إلى إسرائيل”.وفق الأناضول

ولم يوضح الجندي موقع المنزل الذي وجد فيه إيتاخ الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وردا على سؤال إن كان الجندي وجد الرضيعة تبكي وقرر إرسالها إلى إسرائيل، رد مندلسون: “لقد جلبها إلى إسرائيل”.

وبشأن ما إذا كانت عائلة الرضيعة قد قتلت على الأرجح بقصف إسرائيلي ولم يكن أحد في محيطها، رد مندلسون: “صحيح”.

لم يعرف مصير الرضيعة!

ولم يوضح الجندي أو إذاعة الجيش الإسرائيلي مصير الرضيعة الفلسطينية.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إنه يخشى من أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي.

وليس من الواضح إذا ما كانت هذه حادثة اختطاف واحدة أم أن هناك حوادث مشابهة.

وبما أن الضابط الخاطف قتل في 22 نوفمبر الماضي فإن حادثة الخطف تمت قبل ذلك التاريخ.

ونقل موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي عن أحد أصدقاء الضابط قوله خلال جنازته، الأحد: “أخبرني هارئيل أنه سمع بكاء طفلة في غزة (..) وتأكد من نقلها إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج” دون ذكر اسم المستشفى.

ولم يذكر أي من الجنديين سبب عدم تسليم الضابط المذكور الطفلة إلى المستشفيات الفلسطينية أو العائلات القريبة من المنزل.

إصابة 41 عسكريا إسرائيليا في 24 ساعة

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من الاثنين، إصابة 41 عسكريًّا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق تحديثات جيش الاحتلال التي يتم إعلانها، فقد أعلن إصابة 2234 جنديا بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب على غزة.