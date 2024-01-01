توقعات ليلى عبداللطيف 2024: مشاهد مؤسفة في سلطنة عمان والأردن! (فيديو)

وطن – جاءت توقعات ليلى عبداللطيف لـ 2024 في سلطنة عمان “مؤسفة” -كما قالت- الفلكية اللبنانية الشهيرة، كاشفةً عن انتشار فايروس في الأردن.

توقعات ليلى عبداللطيف 2024: مشاهد مؤسفة في سلطنة عمان

وقالت ليلى عبد اللطيف إن الأجواء المناخية في سلطنة عمان ستجعلها تحت رحمة الطبيعة، وتسبب مشاهد مؤسفة، متمنية السلام والأمان للعمانيين في هذه الأجواء القاسية.

كما أبرزت ليلى عبداللطيف توقعاً آخر عن شخصية عمانية نسائية، قالت إنها بارزة جداً وخاصة في الفترة الأخيرة ولها إنجازات اقتصادية مهمة داخل وخارج السلطنة وتولت مناصب حكومية ومعروف عنها انها لا تعرف الكلل والملل.

وبينّت الفلكية اللبنانية الشهيرة أن تلك الشخصية تعرف بكل ما يجري حولها من أمور سياسية واقتصادية واجتماعية، ولديها علاقات دبلوماسية تربط السلطنة بالدول الشقيقة والصديقة، بحيث ستستثمر هذه العلاقات لصالح السلطنة، كما ستلعب دوراً مهماً في الفترة القادمة، ويتم تكريمها من السطلنة والسلطان.

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ليلى عبداللطيف تتوقع انتشار فيروس في الأردن عام 2024

أما بالنسبة للأردن، فتوقعت ليلى حملة تحذير واجراءات وقاية من احتمال انتشار فيروس يبدأ بالظهور في العاصمة الأردنية عمان، بحيث ستخرج وزيرة الصحة الأردنية تستنفر وتحذر الناس لمواجهة الاحتمالات المتوقعة لهذا الفيروس.

وقالت إنها ترى الملك الأردني عبدالله الثاني في حالة ارباك شديد في مواجهة أحداث متسارعة على الحدود الأردنية، لكنها اشارت الى أن الجيش الأردني يواجه الحدث بقوة ويحمي الأردن بحيث تنعم البلاد بالأمن والإستقرار.

وقالت: “لا خوف من أي تفجير أو تهجير أو تغيير على الأراضي الأردنية، وسنرى الاقتصاد الأردني سيتقدم ابتداءً من شهر أيار 2024”.