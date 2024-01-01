“الستر من الله وكيس الطحين نطعمي أولادنا”.. أمنيات فلسطيني نازح في العالم الجديد 2024 (فيديو)

وطن- تداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لرجل فلسطيني نازح من غزة، نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة القطاع، خلال حديثه عن أمنياته مع حلول العام الجديد 2024.

وأجاب الرجل الفلسطيني النازح على سؤال ناشط فلسطيني في مقطع فيديو، عن أمنيته في العام الجديد 2024، “أنا أمنيتي حاجة وحدة، الستر من الله وكيس الطحين نطعمي أولادنا”.

الستر من الله وكيس الطحين نطعمي أولادنا

وما تزال الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراع منذ زمن النكبة الفلسطينية عام 1948، مستمرة على قطاع غزة في يومها ال87 على التوالي.

اقرأ أيضاً:

ويعاني سكان قطاع غزة من انعدام مقومات البقاء على الحياة، فلا كهرباء ولا ماء ولا انترنت ولا مواد غذائية كالدقيق في ظل الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منذ بداية الحرب في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1700 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة من القطاع، من خلال قصف المنازل والأحياء السكنية والمساجد والكنائس والمشافي على رؤوس ساكنها دون سابق أي إنذار.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت لأكثر من 21 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 56 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة حتى الساعة.