اعترافات بتعقيدات الحرب.. الاحتلال يسحب 5 ألوية من غزة على وقْع خسائر مدوية أمام المقاومة

وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب خمسة ألوية تدريب واحتياط من القتال في غزة لـ”إدارة تدريب القادة في الجيش”.

وجاء قرار جيش الاحتلال بسحب الألوية الخمسة من قطاع غزة، في أعقاب قرار رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

ووفق تقارير الإعلام العبري، فإن قوات اللواءين 551 و14 من الاحتياط سينهون نشاطهم في قطاع غزة اليوم، وسيعودون إلى منازلهم.

وفي وقتٍ سابق، غادر ساحة المعركة لواءان آخران من المقاتلين النظاميين (مدرسة مهن المشاة ودورة ضباط الصف ولواء تدريب سلاح المدرعات).

انسحابات على وقع خسائر إسرائيلية

وفي حين جاءت هذه الخطوة على وقع خسائر ضخمة يتكبدها جيش الاحتلال في غزة، فقد زعم هاليفي أنّ تسريح اللواءين الأخيرين كان يهدف إلى تدريب الجيل المقبل من القادة في البر، موضحاً أنه وفقاً لتطورات القتال في قطاع غزة، من المتوقع أن يتم تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل.

ووفق موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فإنّ الألوية المكلفة بتدريب الجنود ستعود إلى ممارسة نشاطها المعتاد، بينما سيتم إطلاق سراح جنود الاحتياط للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.

وتأتي هذه الخطوات بعد أيام من سحب لواء غولاني جزءاً من جنوده من قطاع غزّة، بعد تكبُّده خسائر فادحة في العديد والعتاد خلال الحرب على غزّة.

فيما ادّعى الإعلام الإسرائيلي أنّ الانسحاب جاء “للاستراحة وتنظيم الصفوف من جديد”.

اعترافات إسرائيلية بصعوبة حرب غزة

وقبل أيام، قال رئيس أركان الاحتلال هرتسي هليفي، إنّ الحرب على غزة لها أهداف ضرورية، ليس من السهل تحقيقها.

وفيما يخص المعارك الدائرة شمالي القطاع مع المقاومة الفلسطينية، أكد هليفي أنه “لا توجد حلول سحرية، ولا توجد طرق مختصرة لتفكيك حماس بصورة شاملة”.

بدوره، قال اللواء في الاحتياط، غيرشون هكوهين، إنّ حماس جيش مبدع وفريد للغاية، تم بناؤه وفقاً لظروف قطاع غزة، واصفاً الحرب ضدها بأنها “صعبة”.

وارتفع العدد المعلن من قتلى جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 506 قتيلا، بينهم 189 منذ بدء التوغّل البري واندلاع المعارك في قطاع غزّة، في الـ 27 من الشهر نفسه.