الفيديو “الهابط” الذي اعتقل بسببه “فهد مودل” في العراق

وطن – كشفت وسائل إعلام عراقية عن اعتقال الناشط العراقي الشهير في منصات التواصل “فهد مودل”، بسبب فيديو هابط بثه على حسابات السوشيال ميديا.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية قولها، إن فهد ثامر ابراهيم الملقب بـ”فهد مودل” اعتقل بتهمة المحتوى الهابط في منصات التواصل.

وفي منتصف شباط/فبراير2023 أعلنت الحكومة العراقية وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة جرى تشكيلها أخيراً، لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها، فيما توعّدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون.

حملة ضد المحتوى الهابط في العراق

وفي 4 شباط/فبراير ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على الموديل المثيرة للجدل وعارضة الأزياء “عسل حسام” بتهمة نشر المحتوى السيئ والخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

#خاص لجنة المحتوى الهابط تتخذ الاجراءات القانونيه بحق ( فهد ثامر ابراهيم ) الملقب فهد مودل ومحكمة تحقيق الكرخ تصدر امر قبض بحقه بتهمة المحتوى الهابط#جمهورية_نجلاء #تكييف_المناهج_مطلب_الجميع pic.twitter.com/mtzHW2CBZa — جمهورية نجلاء (@najla_iq) December 31, 2023

و شكّلت وزارة الداخلية العراقية مؤخراً هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، تحت مسمى خدمة “بلّغ”، وهي منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل.

وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

ويأتي ذلك في سياق تحرّك أمني أكدت وزارة الداخلية العراقية أنه شمل “مؤثرين” آخرين من مختلِف المحافظات.

وبناءً على هذه التهم، ألقت السلطات العراقية القبض أيضاً على كلٍّ من “المؤثرين”: حسن صجمة، سيد علي، وكذلك “سعلوسة”، وأم فهد.