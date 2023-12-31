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    حياتنا

    الفيديو “الهابط” الذي اعتقل بسببه “فهد مودل” في العراق

    أصدرت محكمة الكرخ العراقية مذكرة قبض بحق "فهد مودل" بتهمة المحتوى الهابط الذي بثه على حسابات منصات التواصل الاجتماعي
    وطنبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    اعتقال "فهد مودل" في العراق بتهمة محتوى هابط نشره على مواقع التواصل الاجتماعي
    اعتقال "فهد مودل" بتهمة محتوى هابط نشره على مواقع التواصل الاجتماعي

    وطن – كشفت وسائل إعلام عراقية عن اعتقال الناشط العراقي الشهير في منصات التواصل “فهد مودل”، بسبب فيديو هابط بثه على حسابات السوشيال ميديا.

    ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية قولها، إن فهد ثامر ابراهيم الملقب بـ”فهد مودل” اعتقل بتهمة المحتوى الهابط في منصات التواصل.

    وفي منتصف شباط/فبراير2023 أعلنت الحكومة العراقية وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة جرى تشكيلها أخيراً، لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها، فيما توعّدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون.

    @w83o5 تعالوو انستاا شوفوو الستوريات نارر w83ol👉#فهد_مودل #تركيا🇹🇷اسطنبول🎧😌🖇💃🏻 #شعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #اكسبلور❤️✅ #بغداد_العراق #سليمانية🇹🇯🌹 ♬ الصوت الأصلي – ﹺ٭ﹺ٭ﻟﹻﹻﹻﯿﹻ ﹻﭭﹻﹻﹻﹻﹻﹻن

    حملة ضد المحتوى الهابط في العراق

    وفي 4 شباط/فبراير ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على الموديل المثيرة للجدل وعارضة الأزياء “عسل حسام” بتهمة نشر المحتوى السيئ والخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    و شكّلت وزارة الداخلية العراقية مؤخراً هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، تحت مسمى خدمة “بلّغ”، وهي منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل.

    @w83o5 شنو رأيكم بلحب حلو لولا ؟ 🥹♥️#فهد_مودل #تركيا🇹🇷اسطنبول🎧😌🖇💃🏻 #شعب_الصيني_ماله_حل😂 #سليمانية🇹🇯 #اكسبلور❤️✅ #بغداد_العراق_تيم_الرافدين🇾🇪 ♬ الصوت الأصلي – تـــوف 🪐

    وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

    @w83o5 ‏تعالوا انستا w83ol👉#فهد_مودل #تركيا🇹🇷اسطنبول🎧😌🖇💃🏻 #شعب_الصيني_ماله_حل😂 #سليمانية🇹🇯 #اكسبلور❤️✅ #بغداد_العراق_تيم_الرافدين🇾🇪 ♬ الصوت الأصلي – ، 𝓝𝓞𝓞𝓡

    ويأتي ذلك في سياق تحرّك أمني أكدت وزارة الداخلية العراقية أنه شمل “مؤثرين” آخرين من مختلِف المحافظات.

    وبناءً على هذه التهم، ألقت السلطات العراقية القبض أيضاً على كلٍّ من “المؤثرين”: حسن صجمة، سيد علي، وكذلك “سعلوسة”، وأم فهد.

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