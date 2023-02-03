الجمعة, فبراير 3, 2023
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“عسل حسام” في قبضة السلطات العراقية بسبب المحتوى الخادش للحياء والمخل بالآداب (شاهد)

حسام عسل تعودت على الظهور في مقاطع فيديو وصور مثيرة بملابس غير محتشمة وخادشة للحياء

كتب فهمي الورغمي
عسل حسام watanserb.com
عسل حسام
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وطن– ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على الموديل المثيرة للجدل وعارضة الأزياء “عسل حسام” بتهمة نشر المحتوى السيئ والخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ في تحرك أمني أكدت وزارة الداخلية العراقية أنه شمل “مؤثرين” آخرين من مختلف المحافظات.

القبض على عسل حسام

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الساعات القليلة الماضية، خبر اعتقال السلطات الأمنية للموديل عسل حسام.

وكشفت ذات المصادر أن القبض على عسل حسام قد وقع في إحدى أحياء العاصمة العراقية بغداد، بتهمة نشر المحتوى الخادش للحياء و الفيديوهات المخلة بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي اعتقال الموديل العراقية، ضمن حملة أعلنتها وزراة الداخلية العراقية مؤخرا بهدف مكافحة للمحتوى الهابط، والمخل بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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يُذكر أن وزارة الداخلية العراقية قد شكّلت مؤخرا هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، تحت مسمى خدمة “بلّغ”، وهي منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل.

وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

الداخلية العراقية تشن حملة على “المحتوى الفاضح”

وبناء على هذه التهم، ألقت السلطات العراقية أيضاً على كل “المؤثرين” حسن صجمة، سيد علي وكذلك “سعلوسة” وأم فهد.

إلى ذلك فقد أثارت الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية ضد عدد من المؤثرين، ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا.

رأى البعض أنه مسّ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء، وأن قرار الالقاء لايبدو مبررا.

استحسن آخرون القرار، مشيدين بمجهودات الداخلية العراقية، مؤكدين على ضرورة تواصل هذه الحملة .

وكانت حملات “مكافحة المحتوى الفاضح” قد إنتشرت مؤخرا في عدد من الدول العربية مثل المغرب ومصر.

حيث عمدت السلطات الأمنية لتوجيه تهم من قبيل “خدش الحياء العام” و “المساس بالأخلاق العامة” ضد عدد من المؤثرين الذين ينشطون بشكل مكثف عبر مختلف منصات السوشيال ميديا.

المصدرتويتر ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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