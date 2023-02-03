“عسل حسام” في قبضة السلطات العراقية بسبب المحتوى الخادش للحياء والمخل بالآداب (شاهد)

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وطن– ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على الموديل المثيرة للجدل وعارضة الأزياء “عسل حسام” بتهمة نشر المحتوى السيئ والخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ في تحرك أمني أكدت وزارة الداخلية العراقية أنه شمل “مؤثرين” آخرين من مختلف المحافظات.

القبض على عسل حسام

وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الساعات القليلة الماضية، خبر اعتقال السلطات الأمنية للموديل عسل حسام.

View this post on Instagram A post shared by رجال المجتمع الشرقي (@un_rajul_almujtamae_alsharq)

وكشفت ذات المصادر أن القبض على عسل حسام قد وقع في إحدى أحياء العاصمة العراقية بغداد، بتهمة نشر المحتوى الخادش للحياء و الفيديوهات المخلة بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القوات العراقية تعتقل التكتوكر عسل حسام بتهمة المحتوى السئ #تيلي_عراق pic.twitter.com/xJaxRdI47Y — Tele Iraq – تيلي عراق (@tele_iraq) February 3, 2023

ويأتي اعتقال الموديل العراقية، ضمن حملة أعلنتها وزراة الداخلية العراقية مؤخرا بهدف مكافحة للمحتوى الهابط، والمخل بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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#الداخلية تعتقل المودل عسل حسام بتهمة نشر المحتوى السيء ونشر فيديوهات مخلة بالاداب العامة. (الداخلية مفتحة علمـود عسل وام فهـد يابة هي كوة 🦦) .. #شني_هاي pic.twitter.com/NI3MrFLBwf — سومرية 𒄩𒁀 (@Cat__97_) February 3, 2023

يُذكر أن وزارة الداخلية العراقية قد شكّلت مؤخرا هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، تحت مسمى خدمة “بلّغ”، وهي منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل.

وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

الداخلية العراقية تشن حملة على “المحتوى الفاضح”

وبناء على هذه التهم، ألقت السلطات العراقية أيضاً على كل “المؤثرين” حسن صجمة، سيد علي وكذلك “سعلوسة” وأم فهد.

ضمن حملة مكافحة المحتوى الهابط.. القوات الأمنية تعتقل :

– عسل حسام

– ام فهد

– حسن صچمة

– سيد علي

– سعلوسةhttps://t.co/9pQHtHxrSz pic.twitter.com/2P0kH9mg4d — قناة العهد (@ahadtv) February 3, 2023

إلى ذلك فقد أثارت الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية ضد عدد من المؤثرين، ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا.

رأى البعض أنه مسّ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء، وأن قرار الالقاء لايبدو مبررا.

استحسن آخرون القرار، مشيدين بمجهودات الداخلية العراقية، مؤكدين على ضرورة تواصل هذه الحملة .

وكانت حملات “مكافحة المحتوى الفاضح” قد إنتشرت مؤخرا في عدد من الدول العربية مثل المغرب ومصر.

حيث عمدت السلطات الأمنية لتوجيه تهم من قبيل “خدش الحياء العام” و “المساس بالأخلاق العامة” ضد عدد من المؤثرين الذين ينشطون بشكل مكثف عبر مختلف منصات السوشيال ميديا.