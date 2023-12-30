مرشحة رئاسية أمريكية تقترح توطين سكان غزة في 3 دول وتكشف سبب استثناء مصر

وطن- توالت مقترحات ومخططات العمل على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتحديدا من قطاع غزة، التي يتعرض لحرب همجية إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وفي هذا الجانب، اقترحت نيكي هيلي المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية، توطين سكان غزة في بلدان أخرى بدعوى أنهم من أنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس.

مقترح نيكي هيلي جاء خلال لقاء متلفز مع قناة “إيه بي سي” الأمريكية، حيث دافعت خلالها عن فكرة توطين الفلسطينيين في بلدان أخرى.

وذكرت هيلي، المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية 2024: “كما أقول دائما، على الفلسطينيين في غزة عبور حدود رفح إلى مصر، ومن هناك يتوجهون إلى الدول المؤيدة لحماس مثل قطر وإيران وتركيا”.

مصر لا تقبلهم

وردا على استفسار القناة الأمريكية عن إمكانية توطين سكان غزة في قطر بينما لا يسعهم العبور إلى مصر مع أطفالهم، زعمت نيكي هيلي أن مصر لا تقبلهم لأنها لا تعرف من هم من مقاومي حماس من عدمه، وفق قولها.

وادعت هيلي أن الدول العربية تتخذ دائما احتياطات ضد التهديد الإيراني، وزعمت أنه يجب على العالم التحدث مع تركيا وإيران وقطر لمساعدة الفلسطينيين، بدلا من انتقاد إسرائيل بسبب هجماتها في غزة.

وسبق أن ردَّد مسؤولون إسرائيليون تصريحات عن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني في غزة إلى صحراء سيناء في مصر.

ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة بالإضافة لدول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.