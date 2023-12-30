تفاصيل خطة إسرائيلية “شديدة السرية” تهدف لإخراج وكالة الأونروا من غزة

وطن- كشف تقرير عبري، عن خطة إسرائيلية تتضمن ثلاث مراحل تهدف إلى إخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تقريرا “شديد السرية”، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، “الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

والمرحلة الثانية قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة.

أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب.

وكشف التقرير أنّ الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي في المستقبل القريب.

ووكالة أونروا تقدم المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين.

تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وكالة الأونروا كشفت الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وكتب مدير الوكالة في غزة، توماس وايت، على منصة إكس: “أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة عبر طريق حدده الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف: “لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرضت لأضرار”.