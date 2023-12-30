تشكيلة منتخب الجزائر المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 (صور)

وطن- أعلن المدرب الجزائري جمال بلماضي، الجمعة، عن تشكيلة منتخب الجزائر المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 في ساحل العاج (كوت ديفوار).

وشهدت تشكيلة منتخب الجزائر لكرة القدم، استبعاد اللاعب سعيد بن رحمة نجم فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، وعودة يوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر إلى تشكيلة محاربو الصحراء من جديد.

تشكيلة منتخب الجزائر في نهايات كأس أمم أفريقيا 2024

كما واستدعى المدرب بلماضي اللاعب يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي الموقوف لدعمه فلسطين منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقرار المحكمة الصادر ضد اللاعب بسجنه 10 شهور مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية تقدر ب45 ألف يورو.

وجاءت تشكيلة منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، رايس مبولحي، أسامة بن بوط.

مركز الدفاع: عيسى ماندي، كيفن غيتون، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، أمين توغاي، أحمد توبة، زين الدين بلعيد، ريان آيت نوري، ياسر لعروسي.

خط الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، حسام عوار، فارس شعيبي، سفيان فيغولي، هشام بوداوي.

مركز الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، إسلام سليماني، آدم وناس، أمين غويري، أمين عمورة، بغداد بونجاح.

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موعد نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024

واستعانة الجزائري جمال بلماضي، بعدد من النجوم الذين ساهموا في تتويج محاربو الصحراء بكأس أمم أفريقيا عام 2019، وهم إسلام سليماني ورياض محرز وإسماعيل بن ناصر.

قائمة المنتخب الوطني الخاصة بكأس أمم إفريقيا كوتديفوار 2023 #DesertWarriors #123VivalAlgerie🇩🇿 pic.twitter.com/Z7x7aRkVsT — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) December 29, 2023

وكان منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، قد توج بكأس أمم أفريقيا مرتين في تاريخ مشواره كانت في عام 1990 على ميدانه و2019 في مصر، بينما حل وصيفاً مرة واحدة في عام 1980 ومركز ثالث في البطولة السمراء مرتين في عام 1984 و1988.

وستنطلق نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار (ساحل العاج)، خلال الفترة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني وحتى ال11 من شهر فبراير/ شباط المقبلين.