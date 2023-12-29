ظهور جديد نادر ليوسف بن علوي وزير الخارجية العماني السابق (شاهد)

وطن – نشر الكاتب العماني علي بن مسعود المعشني، صورة جديدة جمعته بوزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي، مع وزير الإعلام عبدالله الحراصي، والشيخ المستشار سالم بن مبارك الشنفري.

وعلى حسابه في منصة (إكس) أظهرت اللقطة الوزير العماني السابق بن علوي بصورة نادرة في دار عبدالله بن مبارك الشنفري، وفق ما أشار إليه المعشني.

وتولى يوسف بن علوي وزارة الخارجية في سلطنة عمان مدة 23 عاماً فكان واجهة للدبلوماسية العمانية.

لقاء ودي جمعني مع معالي الوزير (المتقاعد) يوسف بن علوي ومعالي د. عبدالله الحراصي وزير الإعلام والشيخ المستشار سالم بن مبارك الشنفري مع كوكبة من الأعزاء بدار العزيز د. عبدالله بن مبارك الشنفري…. pic.twitter.com/HtspTY3CM8 — علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) December 28, 2023

وفي صيف 2020 تم تعيين بدر البوسعيدي، وزيرا لخارجية سلطنة عُمان خلفاً ليوسف بن علوي.

والوزير العماني السابق يوسف بن علوي من مواليد عام ١٩٤٥ وولد في مدينة صلالة العمانية. ومن ثم انتقل إلى الكويت لمتابعة دراسته وعمل في العديد من الشركات والدوائر الحكوميّة الكويتية.

وسنة 1997 اختير يوسف بن علوي وزيراً للشؤون الخارجية وظل يشغل المنصب حتى إقالته.

دبلوماسي محترف في

سلطنة عمان

واشتهر الوزير في فترة توليه منصبه بأنه دبلوماسي محترف وعرف بألقاب مثل: “مهندس السياسة الخارجية العمانية”، و”خنجر السياسة العمانية”.

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قام الوزير العماني السابق يوسف بن علوي بدور محوري في بروز مسقط كلاعب دبلوماسي على المستوى الإقليمي، والمحافظة على علاقات “متوازنة” مع أطراف إقليمية متنافسة.

كما هيأ السلطنة للقيام بأدوار وساطة في ملفات متعددة كالملف النووي الإيراني والحرب في اليمن والأزمة الخليجية.