فيديو للواء فايز الدويري يثير غضب الحوثيين.. ما قصته؟

وطن- أثارت تصريحات للخبير العسكري اللواء فايز الدويري غضبا لدى جماعة أنصار الله الحوثيين، التي تشن هجمات في البحر الأحمر، وتقول إن ذلك نصرة لغزة وردا على الحرب الإسرائيلية عليها.

ففي إحدى مقابلاته مع قناة الجزيرة، قال الدويري إنه حتى الآن، لا يوجد اعتراف بجماعة الحوثي بأنها تملك السيادة الشرعية في اليمن، إلا من قِبل إيران وحزب الله، في حين أن بقية الدول تعتبر الشرعية تتمثل في الحكومة اليمنية الموجودة في السعودية.

اليمن دولة ذات سيادة يادويري ،والقوات المسلحة اليمنية ليست ميليشيا ،وأن كنت لا تشاهد المسيرات المليونية التي تخرج في اليمن وتلتف خلف القيادة بصنعاء وتمنحها الشرعية فننصح بمشاهدتها.

أما أعتراف أمريكا وأدواتها فلا يلزمنا .#حلل_يا_دويري واعتذر لليمن #عبدالوهاب_الخيل pic.twitter.com/lZpzXCDXTB — الإعلام الشعبي اليمني (@PopularMedia8) December 26, 2023

وأضاف أن دخول الحوثيين على خط حرب غزة يعني مرحلة من حرب غير نظامية، فهي ليست بين دولة وتحالف (في إشارة إلى التحالف العسكري الذي أعلنت واشنطن تشكيله لصد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر).

وأوضح أن هذه المواجهة تندلع بين جماعة مسلحة تقاتل ضد جيوش منظمة، ومن ثم تكون حربا غير متناظرة، وهو ما يُشكل مكمن الخطورة على التحالف العسكري الدولي.

غضب حوثي

أثارت تصريحات الدويري غضبا لدى الحوثيين، حيث قال نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي: “أعرف أن الدويري مجرد محلل لا قيمة له ولا لكلامه، لكن الحديث عن سيادتنا على بحارنا لا أنت ولا الأمريكي من يحدد ذلك واعرف قدرك عندما تتحدث عن اليمن”.

وأضاف: “أما الشرعية فخذها من المرتزقة الذي أعلنوا استعدادهم للقتال مع إسرائيل أو خذها من كفيلهم الإماراتي المطبع”.

هجمات حوثية على السفن التجارية

وتنفذ جماعة الحوثي اليمنية، العديد من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتقول إنها تستهدف السفن الإسرائيلية أو تلك تتجه إلى إسرائيل وذلك نصرة لقطاع غزة.

وتربط جماعة الحوثي، هجماتها على السفن بأنها تأتي ردا على منع إدخال الغذاء والدواء عن غزة، في ظل الحصار المطبق على القطاع.

في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات بمشاركة عدة دول، بينها البحرين، لمواجهة الهجمات الحوثية.