“ما هذا بحق الجحيم”.. ضجة في الكويت بسبب “فيديو فوضى العاصمة” فما القصة؟

وطن- أثيرت حالة من الجدل في الكويت، بعد انتشار مقطع فيديو لشخص قالت وسائل إعلام محلية إنه أمريكي وهو يبدي غضبا من الحالة المأساوية للطرق في البلاد، على الرغم من أنها دولة غنية.

وقال الشخص الأمريكي في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي: “ما هذا بحق الجحيم.. واحدة من أغنى الدول في العالم ! لكنها متهالكه بالكامل”.

فيديو| مواطن أمريكي مصدوم يصف الوضع في الكويت : ما هذا بحق الجحيم ! واحدة من أغنى الدول في العالم ! لكنها متهالكه بالكامل انظروا كيف يصفون سياراتهم على الرصيف، نحاول أن نمشي على الرصيف لكنه شبه مستحيل أين نحن؟! نحن في منتصف العاصمة وهناك الكثير من الفنادق في الجانب الآخر… pic.twitter.com/smvdhRwlbv — سنا نيوز (@SnaaNews) December 25, 2023

وأضاف: “انظروا كيف يصفون سياراتهم على الرصيف، نحاول أن نمشي على الرصيف لكنه شبه مستحيل.. أين نحن؟! نحن في منتصف العاصمة وهناك الكثير من الفنادق في الجانب الآخر”.

وتابع: “نحن نحاول الوصول إلى فندقنا لكن الوضع هنا فوضى عارمة.. عبور الشارع عبارة عن محاولة انتحار ، كومات من القمامة في كل مكان”.

واستكمل: “الأرصفة فوضوية للغاية لأن السيارات تصطف عليها، لكن أخيراً استطعنا الوصول إلى فندقنا.”

تشكيك في هوية صاحب الواقعة

أثار هذا المقطع حالة من الجدل بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، فيما ركّز الكثير منهم على الهوية الحقيقية لصاحب الواقعة.

وقال الناشط أحمد الرومي: “على طول سويته أمريكي، هذا ما يعرف حتى ينطق إنجليزي عدل”.

وذكر أحمد بِين: “من لهجته أنه مش أمريكي وحتى لو كان أمريكي أنا عندي الجواب له جاي من أمريكا لأني أعيش هنا وأعرف كيف يعيشون جيدا.. الأمان في أمريكا مفقود في كثير من الولايات مثل شيكاغو وديترويت والجريمة منتشرة في جميع ولايات أمريكا وبعض المناطق في أمريكا خطر جدا الدخول إليها”.

من لهجته أنه مش أمريكي وحتى لو كان أمريكي أنا عندي الجواب له جاي من أمريكا لأني أعيش هنا وأعرف كيف يعيشون جيدا. الأمان في أمريكا مفقود في كثير من الولايات مثل شيكاغو وديترويت والجريمة منتشرة في جميع ولايات أمريكا وبعض المناطق في أمريكا خطر جدا الدخول إليها. التعليم في أمريكا… — Ahmed Bain (@mktgmarine) December 25, 2023

وأضاف: “التعليم في أمريكا غالي جدا العلاج غالي جدا الشعب منهك وتعبان من التقلبات الاقتصادية والتدريس في المدارس تعيس جدا. الطلاب مش عارفين أنهم أولاد ولا بنات. الشذوذ الجنسي والمخدرات منتشرة جدا في أمريكا وفي الغرب عامه. فلا تردوا على واحد سخيف مثل هذا”.

وغرد فهد المسرع: “أولا من اللهجة ما هو أمريكي، ثانيا الحبيب رايح صناعية شرق بين الكراجات وينتقد شوارعنا شوراع الكويت من أجمل شوارع العالم بالالتزام بالموصفات والكود العالمي هذا يدفع ضرائب على الطرق وضريبة إنارة الشارع وضريبة الأرصفة باقي الهواء بس يدفع عليه ضريبه.. باختصار الكويت هي لؤلؤة الخليج”.

وكتب عبد المحسن: “ما شاء الله ما هذه اللهجة الأمريكية؟ أول مرة أسمعها شكله من ضواحي تكساس”.

في حين قارن بعض النشطاء بين الوضع في شوارع الكويت ونظيرتها في الولايات المتحدة.

فقال سعد: “الحمد لله ما عندنا ولا مدمن نايم في الشارع.. روح فيلادلفيا بالساحل الشرقي وباقي الولايات وشوف كيف الهوملز يتعاطون بالشارع مسدحين يوصل عددهم أقل شيء ألف بكل ولاية”.

وكتبت منال الصقعبي: “ما هي الحكمة من نشر هذا أولاً .. ثانياً يكفي الكويت إن ما فيها بشر تسكن الشوارع ولا فيها مناطق كاملة مهملة بكامل مرافقها لأن قاطنيها مدمنين وعاطلين عن العمل .. ويكفي الكويت إنها واحة للأمن والأمان”.

شنو الحكمة من النشر هذا أولاً .. ثانياً يكفي الكويت إن مافيها بشر تسكن الشوارع ولا فيها مناطق كاملة مهملة بكامل مرافقها لأن قاطنيها مدمنين وعاطلين عن العمل .. ويكفي الكويت إنها واحة للأمن والأمان .. — 🇰🇼 منال الصقعبي 🇰🇼 (@MKsaq) December 25, 2023