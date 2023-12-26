كمين جديد للقسام ينسف قوة إسرائيلية.. الجنود تحولوا لأشلاء (فيديو)

وطن – نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، مشاهد جديدة لاستدراج قوات إسرائيلية خاصة لمنزل في “بيت حانون” شمال قطاع غزة وتدميره بـ3 عبوات أفراد وعبوة صدمية وعبوة شواظ. ما أدى لوقوع كامل القوة قتلى، وفق بيان للقسام.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره اللإعلام العسكري لكتائب المقاومة ورصدته “وطن” مقاومين داخل منزل وهما يقومان بإعداد وتجهيز العبوات.

وفي الخارج بدا عدد من جنود الاحتلال قريبين من المنزل، وهم يمشون فوق ركام خلفه القصف الإسرائيلي، ويتم تحديد خمسة جنود كأهداف من خلال المثلث الأحمر المقلوب، الذي بات “ماركة مسجلة باسم القسام”.

ويرى مقاوم داخل المنزل وهو يحمل رشاشه ويرصد القوة الإسرائيلية من المسافة صفر، قبل أن يخرج بطريقة سرية من المنزل.

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“رشاش هنيغف” غنيمة

وأوضح بيان القسام أنه بمجرد دخول القوات للمنزل قام المجاهدون بتفجيره بالعبوات المعدة مسبقاً، مؤكدا أن التفجير أدى إلى مقتل كامل أفراد القوة الغازية واغتنام قطعة سلاح رشاش من نوع “هنيغف” من أحد الجنود القتلى.

ووفق بيان القسام تراجعت قوات العدو بعد هذه العملية وقامت بإنزال مظلات من الجو.

وأظهرت مشاهد لاحقة في الفيديو آثار المنزل بعد تفجيره بالقوات وقطعة السلاح التي اغتنمها المجاهدون بكامل ذخيرتها التي لم يستطع الجندي القتيل فيما يبدو استعمالها.

سرايا القدس تدك المدن المحتلة برشقات صاروخية

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنه منذ، صباح الثلاثاء، وفي عمل مشترك مع كتائب القسام “تمكنا من استهداف 5 آليات عسكرية صهيونية بقذائف التاندوم والياسين 105، في محاور التقدم بجباليا البلد، شمالي قطاع غزة”.

وعرضت سرايا القدس مشاهد لمقاتليها في سلاح المدفعية خلال عمليات دك المواقع العسكرية والتحشدات الصهيونية بقذائف الهاون في محاور التقدم ومشاهد استهداف مجاهدي السرايا لآليات العدو في محاور التوغل البري.