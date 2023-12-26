عراة تحت فوهات الدبابات .. جنود ينكلون بفلسطينيين في أحد ملاعب غزة (مشاهد صادمة)

وطن – انتشرت لقطات صادمة، تظهِر قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تمارس تنكيلا بشعا من قبل قوات الاحتلال بمدنيين في قطاع غزة.

وأظهرت هذه اللقطات، قوات الاحتلال وهي تحتجز عشرات الفلسطينيين بينهم شيوخ وأطفال، ثم جمعتهم وهم نصف عراة في أحد الملاعب بغزة.

🔴 تفاصيل في الفيديو الذي نشره جنود الاحتلال أثناء اقتيادهم الأسرى المدنيين إلى ملعب كرة القدم في غزة.. المرتزقة اليونانيون يقاتلون أيضاً إلى جانب الكيان الصهـ..ـيوني في غزة. pic.twitter.com/5pA1x0czp5 — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) December 26, 2023

وشوهدت قوات الاحتلال، في هذه اللقطات، وهي توجّه فوهات الدبابات باتجاه الفلسطينيين.

تجريد شبان من منازلهم بمركز إيواء

وهذا المشهد المؤلم ليس الأول من نوعه، ففي وقت سابق أظهرت مقاطع مصورة أن قوات الاحتلال اعتقلت شبانا نازحين يقيمون في مركز إيواء بغزة، وجردتهم من ملابسهم أمام الكاميرات.

وبيّنت المقاطع جنودا إسرائيليين يقفون أمام شباب مكبلين وعراة إلا من سراويل قصيرة، بعد أن تم جمعهم في ساحة إحدى المدارس قبل اقتيادهم إلى مكان مجهول.

وزعمت مصادر إسرائيلية، أن اعتقال الشبان كان للتحقق مما إذا كان بعضهم ينتمي لحركة حماس أو غيرها من فصائل المقاومة في قطاع غزة.

مستشار نتنياهو يبرر الجريمة الإسرائيلية

وكان مارك ريغيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد برر هذه الجريمة المتمثلة في تجريد نازحين في غزة من ملابسهم، قائلا: “هنا الشرق الأوسط، والجو حار للغاية”.

وأضاف: “نحن هنا في الشرق الأوسط، والطقس حار جدا. قد لا يكون من الجيد أن يُطلب منك خلع قميصك، خاصة الأيام المشمسة، ولكنها ليست نهاية العالم”.