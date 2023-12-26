رسالة زوجة نتنياهو الخاصة لبابا الفاتيكان تكشف حجم الكارثة في إسرائيل (شاهد)

وطن – في خطوة تشير لمدى العجز والإحباط اللذين باتا يلمان بالكيان الصهيوني على المستويين الشعبي والرسمي، وفي ظل الخسائر الباهظة التي يتلقاها جيش الاحتلال على مدار الساعة حثت “سارة نتنياهو” زوجة رئيس وزراء الاحتلال، بابا الفاتيكان فرنسيس على التدخل من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ما أثار حالة من الجدل بين النشطاء، وخاصة أن خطاب سارة نتنياهو لبابا الفاتيكان كان عبارة عن توسلات لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قبضة المقاومة الفلسطينية حماس.

فيما عبر بعضهم عن اعتقادهم بأن هذه الرسالة محاولة لإنقاذ زوجها المأزوم ومن أجل إبقائه في السلطة.

رسالة سارة نتنياهو للبابا

وقالت “سارة نتنياهو” في رسالتها لـ البابا فرنسيس التي نشرها مكتب نتنياهو ونقلتها وسائل إعلام عبرية: “قداستكم.. أكتب إليكم ليس فقط بصفتي زوجة رئيس وزراء إسرائيل، بل أيضًا كأم وأمرأة.”

רעיית ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, ממשיכה במאמצים המדיניים לשחרור חטופינו. הערב שיגרה הגברת נתניהו מכתב רשמי לאפיפיור פרנציסקוס, ובו היא ביקשה את סיועו במאמצים להשבת חטופינו המוחזקים על ידי חמאס-דאעש בעזה. למכתב המלא >>https://t.co/MvYxn17KUP pic.twitter.com/LizwsHG33k — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) December 24, 2023

وزعمت زوجة نتنياهو أن حماس ارتكبت في 7 أكتوبر ـ طوفان الأقصى ـ عملًا “غير مبرر من “الوحشية”، التي لا مثيل لها، وهو أسوأ عمل يرتكب ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة”.

وادعت أنهم “قتلوا الأطفال أمام والديهم واحرقوا الأحياء، وقطعوا رؤوس الرجال واغتصبوا وشوهوا النساء”. برغم أن الأسرى نفسهم ووسائل إعلام عبرية وغربية أكدوا زيف هذه المزاعم التي كررتها سارة نتنياهو في رسالتها.

وزعمت سارة نتنياهو في رسالتها لبابا الفاتيكان أيضا أن المقاومة استهدفت المدنيين عمدًا، ويختبئون وراء المدنيين المؤيدين لهم، زاعمة أن حركة المقاومة حماس ارتكبت حرباً مزدوجة، واختطفت رهائن، قائلة: “لا تزال حماس تحتجر 129 رجلًا وامرأة وطفلًا كرهائن. والعديد منهم جرحى ومرضى، إنهم يعانون من الجوع، ويحرم بعضهم الأدوية الأساسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.”

وهذا ما نفاه الأسرى المفرج عنهم في فيديوهات أحرجت زوجها المأزوم نتنياهو داخل دولة الاحتلال وأمام العالم على حد سواء.

وقالت سارة نتنياهو في توسلاتها للبابا: “كما يرجى الاتصال بالصليب الأحمر للمطالبة بزيارة جميع الرهائن دفعة واحدة وتسليمهم الأدوية الحيوية، وحتى الآن فشل الصليب الأحمر في تحقيق هذه النتائج.. إن تدخلك قد يؤدي إلى ترجيح كفة الميزان وإنقاذ الأرواح الثمينة”.

واختتمت سارة نتنياهو رسالتها للبابا قائلة: “قداسة البابا، أطلب تدخلك الشخصي في هذا الآمر يرجى استخدام نفوذك للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن دون تأخير”.

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مستنقعات غزة

وفتحت رسالة سارة نتنياهو لبابا الفاتيكان الباب للتكهنات، حيث أكد نشطاء أن رسالة “سارة” في هذا التوقيت، وتوسلها للبابا التدخل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين يظهر أن حكومة الاحتلال عالقة في مستنقعات غزة، وأن تراجعهم دون إطلاق سراح الأسرى ستكون عواقبه سيئة على جيش الاحتلال.

وفي ذات الوقت فإن بقاءهم يؤدي لخسارة جنود الاحتلال، وأن الوقت بدأ ينفد، ويعيش الإسرائيليون حالة غليان لم يسبق أن عاشوها طوال 75 عاماً ماضية من عمر الاحتلال الإسرائيلي.