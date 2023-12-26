“تُربة غزة” تصيب جنود الاحتلال بعدوى قاتلة غير معروفة.. ما القصة؟ (فيديو)

وطن – قالت القناة “11 العبرية” إن تربة غزة تحتوي نوعاً من الفطريات والعفن يصيب جنود الجيش الإسرائيلي الجرحى بعدوى والتهابات غير معروفة سابقاً لجيش الاحتلال وللجنة الأمراض المعدية في إسرائيل ولا يوجد لها حالياً أي نوع من العلاج.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واجه في الأسابيع الأخيرة زيادة غير معتادة في حالات الإصابة بالأمراض المعوية، والتسمم الغذائي بين جنوده، لا سيما بين المقاتلين في قطاع غزة.

القناة 11 الإسرائيلية

في تراب غزة يوجد نوع من الفطريات والعفن يصيب جنود الجيش الإسرائيلي الجرحى بعدوى والتهابات غير معروفة سابقا للجيش الإسرائيلي ولجنة الأمراض المعدية في اسرائيل ولا يوجد لها حاليا اي نوع من العلاج .#حلل_يا_دويري pic.twitter.com/GnV1flBZbr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 26, 2023

وأشارت القناة في تقرير لها رصدته (وطن) إلى أن أطباء كباراً سيجرون اجتماعاً عاجلاً بعد إصابة جنود بالتهابات صعبة وخطيرة في غزة، مضيفة أن أحد الجنود توفي نتيجة هذا الالتهاب.

ولفتت القناة 11 العبرية إلى أن اتحاد أطباء الأمراض المعدية سيعقد اجتماعاً طارئاً لبحث إصابة الجنود في غزة بعدوى الفطريات والعفن ومصدرها من الأرض وتربة غزة تحديدا.

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جندي إسرائيلي مات بالفطريات

وتابعت القناة في تقريرها أنه “بعد إصابة الجنود فإن جروحهم تتلوث، وقبل أسبوعين وصل جندي مع إصابات بالغة في الأطراف إلى مشفى “أسوتا” في مستعمرة “أشدود” وبعد عدة أيام اكتشفت إصابته بنوعين من الفطريات من تربة غزة.

ومضى التقرير لافتاً إلى أن الأطباء حاولوا مع الجندي المريض بكل أساليب العلاج، وتم إحضار أطباء متخصصين وأدوية تجريبية جديدة إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته بعد أن سيطرت الفطريات على جسده وتوفي فيما بعد.

عشرة جنود مصابين

وأشارت رئيسة لجنة الأمراض المعدية “غاي رهاب” عن وجود عشرة جنود في مستشفيات الاحتلال أصيبوا بفطريات في غزة، وهي -كما قالت- فطريات لم تكن معروفة في الحروب السابقة.

ويبحثون الآن إذا كانت هناك علاقة لذلك بأنفاق حماس في القطاع المحاصر، لذا سيحاول متخصصو الأمراض المعدية في جيش الاحتلال إيجاد حل لمنع إصابة الجنود بالفطريات أو محاولة التقليل من أثرها “لأنها فعلا تهدد حياتهم” حسب وصفها.