بأدوات “التشهير والمال”.. كيف تتدخل إسرائيل في الانتخابات الأمريكية؟

وطن – تحدثت تقارير إعلامية عن ضغوط يفرضها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لإزاحة الأصوات الداعمة لفلسطين في الانتخابات الأمريكية 2024.

وازدادت تلك المساع وفق التقارير الواردة بعد انتقاد بعض النواب الديموقراطيين الأمريكيين للمجازر الإسرائيلية التي تُرتَكب في غزة.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية يكثّف اللوبي الصهيوني في البلاد مساعيه، من أجل ضمان صعود المرشحين الداعمين لإسرائيل.

I didn’t intend for a private phone call to turn public. But now that it has, here’s the truth.

One of AIPAC’s biggest donors offered $20m if I dropped out of the U.S. Senate race to run against @RashidaTlaib.

I said no. I won’t be bossed, bullied, or bought. https://t.co/Ji76jwPE3X

— Hill Harper (@hillharper) November 22, 2023