“طوابق متعددة”.. فايز الدويري يكشف تفاصيل مثيرة عن أنفاق غزة (فيديو)

وطن – سرد المحلل والخبير العسكري والاستراتيجي الأردني اللواء فايز الدويري، تفاصيل مثيرة بشأن أنفاق قطاع غزة التي يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن بعضها مؤكداً أن اكتشاف 10 أو 100 نفق لا يعني شيئاً.

وقال اللواء فايز الدويري في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” القطرية إن تلك الأنفاق هي شبكة عنكبوتية وبعضها أنفاق هجومية لها مهمة معينة، مثل إحداها التي تم الكشف عنها قرب معبر بيت حانون والذي استخدم في عملية “طوفان الأقصى”.

وأوضح اللواء الأردني والمحلل العسكري لقناة الجزيرة أن هناك 1300 نفق من بيت حانون شمالاً حتى رفح جنوبا موجود في قطاع غزة بمساحة 570 كيلومتر بطوابق متعددة.

حول شبكة الأنفاق في غزة

ورأى الخبير العسكري الأردني أن جيش الاحتلال يمني النفس باكتشاف شبكة الأنفاق ويظن أنها تضم قادة كتائب القسام والمقاومة.

وتأمل قوات الاحتلال في الوصول لأجزاء كبيرة من الأنفاق في إطار الأهداف العسكرية التي وضعها للحرب الحالية، حسب اللواء فايز الدويري.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم في بيان سيطرته على مربع وسط مدينة غزة يشمل شبكة أنفاق متشعبة تربط بين شقق الاختباء، والدواوين، والمكاتب والشقق التي كان يسكنها مسؤولو حماس.

#عاجل في إطار العملية البرية في جنوب مدينة غزة، هاجمت قوات جيش الدفاع منطقة عيسى الذي تستخدم كمقر قيادة تابع لمنظمة حماس الإرهابية.

🔻 تم القضاء على عشرات المخربين التابعين لحماس إلى جانب تدمير المباني العديدة التي استخدِمت لارتكاب نشاطات إرهابية إلى جانب ضبط وتدمير الوسائل… pic.twitter.com/MoDVf2GWMs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 22, 2023

اكتشاف فوهات الأنفاق غير مهم

وعلق المحلل الاستراتيجي على ذلك بالقول إنه من الطبيعي أن يعثر جيش الاحتلال على بعض فتحات الأنفاق عند دخوله إلى منطقة ما بعد قصف مكثف وأحزمة نارية.

لكن الدويري تابع متسائلاً: “ماذا بعد؟ هل سيقود هذا النفق المكتشف إلى عمق شبكة الأنفاق أم سيتم قطعه عند نقطة ما؟ لافتاً إلى أن “اكتشاف فوهات الأنفاق لا يفضي لاكتشاف الشبكة العنكبوتية في قطاع غزة”.

كما توقع اللواء الأردني فايز الدويري تدمير مقاتلي المقاومة الفلسطينية لفوهات الأنفاق عند تأكدهم بأنها لن تقدم أي دور عملياتي، مردفاً أن أي عملية تفجير فوهة نفق “ستكون متبوعة بتفجير داخلي”.