أنور مالك يُقر بابتزازه بصور عارية بعد حديث العوضي عن طرق تجنيد صهاينة العرب (شاهد)

وطن – اعترف الكاتب الجزائري أنور مالك بتعرضه للابتزاز وتصويره عارياً، خلال تعليقه على حديث الداعية الكويتي محمد العوضي عن المتصهينين العرب وطرق تجنيدهم من قبل أجهزة المخابرات، حيث ذكر العوضي اسمه مستشهدا بما حدث له قبل سنوات.

وتحدث الدكتور محمد العوضي في الفيديو المقتطع من ندوة له عما وصفه “بمتصهين الورطة” ـ أحد أنواع المتصهينين الثلاثة الذين ذكرهم في حديثه ـ وهم الذين يتم ابتزازهم بأمور مشبوهة كصورة عارية أو تسريب ما خطير. ولهذا يضطر صاحب هذه الورطة لاتباع أجندة الاحتلال الإسرائيل والصهيونية خوفاً من تعرضه لفضيحة كبيرة.

وأشار الداعية الكويتي إلى الدول التي تضع كاميرات مراقبة في جميع غرفها الفندقية والتي تخزن فيها مقاطع وصور وكل ما يفعله النزلاء لاستغلالها عند الحاجة إليها في المستقبل، واستشهد في حديثه بالكاتب الجزائري أنور المالك.

أنور مالك يقر بفضيحة تصويره عارياً

وعلق الكاتب الجزائري أنور مالك بتغريدة على الفيديو جاء فيه: “وصلني هذا المقطع من أصدقاء جزاهم الله خيرا وطلبوا مني الرد، وهو كما يظهر للدكتور محمد العوضي الداعية المعروف والغني عن التعريف، وكان يلقي محاضرة في تركيا حسب المصدر”.

وأضاف مالك أن المتحدث ذكره “في سياق حديثه عن المتصهينين العرب” وتابع: “صراحة لم يكن كلامه مفهوما لدي كما يجب، والظاهر أنه يشير للفضيحة التي فجرتها في جانفي 2012 ضد نظام بشار الأسد لما كانت مخابراته تقوم بتصوير المراقبين في غرف نومهم”.

وأوضح مقراً نسبياً بهذه الفضائح: “تعرضت شخصياً للابتزاز بصوري وأنا أستحم ورفضت الرضوخ لهم، ولكن يوجد غيري من تم تصويره في مواضع أخرى أعف لساني من ذكرها”.

وختم الكاتب الجزائري أنور مالك قائلاً: “على العموم لم أفهم جيدا المقصود بالضبط ولذلك لا يمكنني التعليق على ما ورد في المقطع وشكرا لكم جميعاً”.

وشرح أحد المتابعين ما قصده الداعية الكويتي محمد العوضي: “أنا أشرحه لك .. يقول المتصهينين العرب 3 انواع 1 متصهين سلطه 2 متصهين شنطه 3 متصهين ورطه”.

وأضاف أن العوضي “استشهد بك (أنور مالك) على متصهين الورطه حينما كنت حراً” وعلق: “اليوم اعتقد أنك لن تخرج عن احد ثلاثتهم لو بقيت حراً لكان خير لك سيد أعور”.

أنور مالك عميل الموساد

وكان الأكاديمي السعودي المعروف الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد قد كشف معلومات تفضح عمالة الكاتب الجزائري المتصهين أنور مالك للموساد وزيارته إسرائيل سراً، عبر إشارته لما كشفه عنه الكاتب المصري رامي عزيز، الذي زار إسرائيل هو الآخر وكان من داعمي التطبيع قبل أن يتراجع عن أفكاره ويندم عليها ويقدم اعتذارا رسميا.

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وتحت عنوان: “أنور مالك، عميل للموساد؟”0 تطرق الأكاديمي السعودي لتاريخ أنور المالك وعلاقته بالاحتلال من خلال تواصله مع المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال للإعلام العبري آنذاك حسن كعيبة.