وصف السعوديين “بالوهابيين أعداء الله”.. زيارة وزير سوري للسعودية تثير جدلا

وطن – أثار وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ ضجة واسعة، بسبب امتداحه النظام السوري ووزير أوقافه محمد عبدالستار السيد، الذي زار الرياض قبل أيام وكان قد أهان السعوديين سابقاً ووصفهم بأعداء الله ونعت النظام السعودي “بالإرهابي الوهابي”.

ونشر عبداللطيف آل الشيخ تغريدة على حسابه بمنصة (إكس) تحدث فيها عن اللقاء بمن وصفه “بمعالي وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الدكتور محمد عبدالستار السيد”.

وأضاف الوزير السعودي عن زيارة مسؤول نظام الأسد: “بحثنا أوجه التعاون فيما يخص العمل الإسلامي، وقد اطمأنيت لماسمعته من معاليه عن الوضع الأمني في سوريا و عودة الأمور لما كانت عليه قبل الأزمة”.

التقيت بمعالي وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الدكتور محمد عبدالستار السيد ، حيث بحثنا أوجه التعاون فيما يخص العمل الإسلامي ، وقد اطمأنيت لماسمعته من معاليه عن الوضع الأمني في سوريا و عودة الأمور لما كانت عليه قبل الأزمة ، كما سرّني ما ذكره معاليه عن إعجابه بالتجربة… — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) December 23, 2023

الرياض ترحب بوزير سوري وصف السعوديين بأعداء الله

وأردف: “سرّني ما ذكره معاليه عن إعجابه بالتجربة الرائدة التي تقودها المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الحكيمة في سبيل نشر الوسطية والاعتدال والتسامح ومحاربة التطرف بكل أشكاله….”.

واستذكر مغردون تصريحات وزير أوقاف النظام السوري عبدالستار السيد السابقة التي هاجم فيها النظام السعودي ونعته بالإرهابي الوهابي، ووصف السعوديين بأعداء الله وبأنهم يستغلون الحج لمصالحهم الخاصة. إلا أن كل ذلك لم يمنع المسؤول السعودي من امتداح نظام الأسد ووزيره.

لازم نعمل متلازمة جديدة شبيهة بمتلازمة ستوكهولم اسمها متلازمة المملكة pic.twitter.com/bcbmWcRHRa — نضال خطيب (@nedalkhateeb) December 23, 2023

وشارك نضال خطيب مجموعة من التصريحات التي أدلى بها عبدالستار السيد، واصفاً ما تفعله المملكة من سياسات متناقضة بما يشبه متلازمة استوكهولم.

وقال “خطيب” بتغريدة له على منصة إكس: “لازم نعمل متلازمة جديدة شبيهة بمتلازمة ستوكهولم اسمها متلازمة المملكة”.

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هل سوريا آمنة كما زعم الوزير السعودي؟

ورد أبو عبد الرحمن على تدليس الوزير السعودي حول الأوضاع في سوريا: “أي أمن ! كذب أصلع.. انت شايف الوضع بالشمال السوري وكيف مقسم وكل يوم قصف ومجازر”.

اي أمن !

كذب أصلع انت شايف الوضع بالشمال السوري وكيف مقسم وكل يوم قصف ومجازر ام الوضع بالشرق وسيطرة ميليشيات الأكراد والحرب مع فصائل الشمال أم التغلغل لكتائب الايرانيين في ريف دير الزور مناطق النظام تحت الروافض والصوفية

والشرق بيد الحزب الملحد الكردي

والشمال بيد الخوارج — أبو عبد الرحمن (@bwbdlrm48699145) December 23, 2023

وأشار المغرد إلى “الوضع بالشرق وسيطرة ميليشيات الأكراد والحرب مع فصائل الشمال والتغلغل لكتائب الايرانيين في ريف دير الزور ومناطق النظام تحت الروافض والصوفية (وفق وصفه) والشرق بيد الحزب الملحد الكردي والشمال بيد الخوارج (حسب وصف المغرد)”.

الله يجمعكم كمحبين سوياً في الآخرة وجعلنا شاهدين عليكم لا لكم باذنه سبحانه — Hamoud 🇩🇪/ SY (@Mohesam94) December 23, 2023

وغرد حساب آخر مهاجماً وزير محمد بن سلمان: “الله يجمعكم كمحبين سوياً في الآخرة وجعلنا شاهدين عليكم لا لكم باذنه سبحانه” فيما كتب عمار الدمشقي: “حشرك الله معه ومع معبوده بشار وجمعكم معاً .. قل أمين ومعكم ولي عهدكم قل آمين”.

حشرك الله معه ومع معبوده بشار وجمعكم معاً .. قل أمين ومعكم ولي عهدكم

قل آمين — Ammar Aldimashki عمَّار الدِّمشقي (@AmmarArabic) December 23, 2023

ووفق وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري كان الوزير محمد عبدالستار السيد بدأ زيارته للمملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي.

وأجرى خلالها جولة مباحثات دون التطرق للقضايا المصيرية التي تشغل العالم، وفي مقدمتها غزة والحرب الإسرائيلية الوحشية ضد القطاع المحاصر.