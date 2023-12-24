“مَرحباً بلقاء الله”.. ظهور جديد لجد ريم “روح الروح” يلفت الأنظار (فيديو)

وطن – أطل الجد الفلسطيني خالد نبهان الذي اشتهر بعبارة “روح الروح” عقب ظهوره يخاطب بها جثة حفيدته ريم التي استشهدت بقصف للاحتلال، بفيديو جديد رد فيه على ضغوطات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء مخيمات النازحين في قطاع غزة بالتزامن مع الحرب الوحشية التي يشهده القطاع.

وقال خالد نبهان في لقاء مع قناة “الجزيرة مباشر” داخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة: “سنبقى في هذا المكان بإذن الله وإذا الله كتب لنا الحياة فمرحبًا بالحياة، وإن كان الله عز وجل كتب لنا الموت فمرحبًا بالموت ومرحبًا بلقاء الله”.

وأضاف الجد الذي يشتهر بعبارة “روح الروح” نسبة لوصفه حفيدته الشهيدة التي ودعها بذات العبارة: “احنا مش هننتقل من هذا المكان، سنبقى إلى أن يشاء الله”.

بكلمات مؤثرة.. ماذا قال جد “روح الروح” عن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي سكان مخيمات النازحين بتركها؟#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/FJFd0eFPTk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 24, 2023

وتساءل الفلسطيني الذي حاز شهرة واسعة بفيديو مؤثر له مع حفيدته: “وين بدنا نروح؟ أصلاً لا في سولار ولا في سيارات، العربات قليلة جدّاً ومفيش غير 20 أو 30 عربة كارو”.

صاحب مقطع “روح الروح” يخاطب العالم

وأكمل الجد الفلسطيني خالد نبهان: “إن معنا ربنا سيهدينا، وكلنا ثقة في الله أن الله معنا ولن يتركنا ولن يخذلنا، الناس هنا كلها كلمتها واحدة، لن نخرج من هذا المكان، حدث ما حدث”.

ودعا الجد خالد مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول العربية ومن وصفه العالم الحر إلى “النظر لغزة نظرة رحمة مع اقتراب ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام الذي نزل برسالة سلام كباقي الرسل والأنبياء”.

وأكد نبهان أنه على الجميع “المساعدة في رفع الظلم عن غزة” مكرراً تساؤله: “إلى متى سنبقى في هذه الحال؟”.

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يوم عالمي للطفلة الغزاوية ريم “روح الروح”

وكانت الكاتبة والمترجمة التركية المعروفة “آيتشين قانات أوغلو” قد دعت لتخصيص يوم 23 من شهر كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، يوما عالمياً للأطفال الشهداء بسبب كونه يوافق ميلاد الطفلة الغزاوية الشهيدة ريم، التي اشتهرت بلقب “روح الروح” بعد ظهورها في مقطع مصور مؤثر عقب استشهادها في قصف إسرائيلي، يحملها جدها وهو يحتضنها، ويمسح على شعرها، ويصفها بذلك.

Rim'in doğum günü olan 23 Aralık tarihini, Filistin'de İsrail tarafından katledilen masum çocuklar için; Dünya Şehit Çocuklar Günü ilan etmek istiyoruz.

Bu mecrada dolaşıma sokacağımız çok dilli twit ve etiket çalışmalarımızı takip ediniz.

Yarın 'Vira Bismillah' diyeceğiz. pic.twitter.com/NibqGZ5UY6 — Ayçin Kantoğlu (@Aycin_Kantoglu) December 7, 2023

ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة وغالبيتهم من الأطفال والنساء إلى ما يزيد عن 20 ألف شهيد، بالإضافة لأكثر من 50 ألف مصاب.

وتسببت الحرب الوحشية أيضاً بدمار هائل في البنى التحتية وبكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع المحاصر وآخر التقارير الأممية.