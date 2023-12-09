مجلة تايم تمنح صاحب عبارة “روح الروح” شخصية العام.. حقيقة صورة أثارت ضجة

وطن- انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، صورة للمواطن الفلسطيني خالد نبهان، الذي اشتهر بعبارة “روح الروح”، وادعت أن مجلة تايم اختارته شخصية العام.

ونبهان اشتهر بعد أن ظهر في مشهد مؤثر، وهو يحتضن ويضم حفيدته الصغيرة ريم، التي استشهدت جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وزعمت المنشورات المتداولة، أنّ مجلة تايم اختارت صاحب قصة”روح الروح” بأنه شخصية العام.

حقيقة الصورة المتداولة

لكن هذه المعلومة مزيفة وغير صحيحة، حيث تبين أن الصورة مُصممة، أن مجلة تايم لم تضع خالد نبهان على غلافها، ولم تختره شخصية العام.

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كما أن مجلة تايم اختارت مغنية البوب الأميركية، تايلور سويفت، شخصية العام 2023، ووصفتها بأنها “راوية قصص غير عادية” حقّقت نجاحات على المستويات الثقافية والنقدية والتجارية.

ما هو لقب شخصية العام؟

وتمنح “تايم” لقب شخصية العام منذ عام 1927 بشكل سنوي، وتقول المجلة، إنّ شخصية العام تعني الشخص “الأكثر تأثيرًا في الأخبار أو حياة الناس، سواءً للأفضل أو للأسوأ”، ويتم الاختيار من قبل محرري المجلة فقط.

وهذا التقليد السنوي يتم الاحتفاء به وانتقاده منذ إنشائه في عام 1927، ولا تتم الاختيارات دائمًا بالإجماع، وعلى مر السنين، أثارت اختيارات مجلة تايم النقاشات والخلافات.