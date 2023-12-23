فيديو لجلد شاب سوري بمدينة الباب لاتهامه بسب الذات الإلهية

وطن- انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر جلد شاب سوري في مدينة الباب، بذريعة أنه سبَّ الذات الإلهية.

وشوهد الشاب السوري، وهو مكبل اليدين ثم تلقى عشرات الجلدات، فيما أخذ يتوسل لتركه دون جدوى.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من فصيل يعرف بـ”جيش الشرقية” أقدموا على جلد شاب وسط مدينة الباب ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأضاف المرصد في بيان، أن جلد الشاب جاء بذريعة سب الذات الإلهية، ما أسفر عن إصابته في مختلف أنحاء جسده، وأعقب ذلك حدوث توتر بين أهالي الباب مدينة وفصيل “جيش الشرقية” ضمن منطقة “درع الفرات”.

في شأن آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر من فصيل “الجبهة الشامية” اعتدوا على امرأة مسنة من قبيلة الجبور بالضرب المبرح في مدينة إعزاز واعتقلوا ابنها، دون أسباب واضحة. ما أدى إلى حدوث توتر بين قبيلة الجبور والفصيل.