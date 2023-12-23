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    “الشعب الوحيد الذي يتميز بهذا الأمر”.. رسالة خاصة من الخليلي لليمنيين

    وجه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رسالة للشعب اليمني داعياً إياهم "لمسح خلافات الماضي لنصرة غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية وحشية"
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مفتي عمان أحمد بن حمد الخليلي
    مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

    وطن – دعا المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الشعب اليمني إلى تجاوز الخلافات والتوحد في سبيل نصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية وحشية منذ عدة أشهر.

    وقال أحمد الخليلي في بيان له نشره على حسابه الرسمي في منصة (إكس) إن “الشعب اليمني المسلم الشقيق أثبت وزنه في النكاية بالعدو الصهيوني في وقت تضعضع فيه الاحتلال وتزعزع فيه حلف الجور والظلم”.

    وذكر مفتي عُمان أن “فلول أحزاب الجور والظلم تبحث عن وسيلة لثني الشعب اليمني عن هذا الموقف الشجاع تجاه غزة، ولهذا أصبح لزاماً على اليمنيين الذين تمتد إليهم الأنظار ويعول عليهم كثيراً التوحد لنصرة قضية الحق”.

    وأوضح الشيخ الخليلي، الذي بات يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي والإسلامي بسبب مواقفه المشرفة من القضية الفلسطينية، أن على اليمنيين “مسح آثار خلافهم في الماضي حتى لا يبقى فتق إلا رتقه، ولا صدع إلا رأَبه” للتوجه إلى مواجهة العدو الحقيقي الذي يشن حرباً وحشية في غزة.”

    رسالة أحمد بن حمد الخليلي للشعب اليمني

    ومن أبرز ما قاله مفتي سلطنة عمان في رسالته لليمنيين:

    – الشعب اليمني هو الشعب العربي والإسلامي الوحيد المتميز بكثرة العدد ووفرة العدة.

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    – الشعب اليمني يمتاز بالجرأة التي يمكن بها أن يصدع بالحق غير لاو على شيء من تخبطات العاذلين أو مؤامرات الباغين.

    – ساحة المعركة بين الحق والباطل قريبة من اليمنيين ويمكنهم النكاية بالعدو من أرضهم المباركة.

    واستشهد مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، ببعض آيات القرآن الكريم التي يجب على الشعب اليمني وضعها نصب عينيه.

    وختم الخليلي رسالته لليمنيين بالدعاء لهم: “الله يسدد رميكم جميعا، ويثبت أقدامكم، وينكي بكم العدو، إنه على كل شيء قدير”.

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