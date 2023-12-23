الإمام الجزائري وليد مهساس الشهير باعتلاء القطة لكتفه يظهر في دعاء مبكٍ لغزة وللمقاومة (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو للشيخ الجزائري وليد مهساس، الشهير باعتلاء القطة على كتفه أثناء صلاته، وهو يدعو بحرقة لقطاع غزة ولنصرة المقاومة.

ودعا مهساس، بأن ينصر الله عز وجل المقاومين في غزة وفلسطين، وتضرع لله بأن يثّبت صواريخهم، وأن ينصر المستضعفين في غزة، وأن يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم ويداوي مرضاهم ويطعم جوعاهم ويكسم عراتهم ويأوي مشرديهم.

واشتهر الإمام الجزائري بعد اعتلاء القطة على كتفه أثناء صلاة التراويح في رمضان الماضي، في مشهد جذب أنظار العالم أجمع.

وأظهر مقطع الفيديو، الإمام الجزائري وهو يؤدي الصلاة بينما صعدت القطة على كتفه، بينما واصل هو تركيزه أثناء الصلاة، دون أن ينفر منها أو يمتعض بل عاملها برفق.

واقتربت القطة بفمها من فم الإمام الجزائري، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريبا.

الشيخ وليد مهساس وُلد في الجزائر، وهو إمام مسجد أبي بكر الصديق في حي 12 هكتار بولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر.

ويداوم مهساس، على إقامة الأمسيات القرآنية لحفظ وتجويد القرآن ضمن مسابقة “براعم البيان”، كما أنه يقدم خطب صلاة يوم الجمعة، ويقدم دروسا خاصة بشرح وتفسير الدين الإسلامي، والعلوم الشرعية، ومنها ما يتعلق كذلك ببر الوالدين.

وجاء دعاء الشيخ وليد مهساس بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ78 على التوالي، فيما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة الحرب إلى 20 ألفا و57 شهيدا، و53 ألفا و320 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.