تصريحات أولمرت تضع نتنياهو في أزمة: “خياران أمام إسرائيل لا ثالث لهما”

وطن – دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق “إيهود أولمرت” إلى وقف الحرب على غزة فورا، قائلا إنه لا يمكن تحقيق الأهداف التي حددها بنيامين نتنياهو.

وقال أولمرت -في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية بعنوان: “أوقفوا الحرب مقابل عودة المخطوفين أحياء” – إن مزاعم نتنياهو وأركان حكومته بأنه يمكن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر عمليات عسكرية غير واقعية.

“نتنياهو نفسه لا يصدق”

وقال أولمرت إن نتنياهو نفسه لا يصدق أن بالإمكان تحقيق هذا الهدف. مشيرا إلى أن نتنياهو يتصرف كممثل استعراضي، وأن كل ما يعنيه هو الإفلات من تبعات المسؤولية عن الفشل في منع حدوث هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق إن نتنياهو مدفوع باعتبارات سياسية داخلية، وأنه يدرك أنه لا توجد أي إمكانية لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس، لكنه منذ اللحظة الأولى لم يكن مشغولا بالحرب على غزة، بل بحرب البقاء الشخصية الخاصة به.

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أولمرت الذي كان مسجوناً بتهم فساد شدّد على أن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن توافق على وقف إطلاق نار وتعيد أسراها لدى حماس عبر صفقة تبادل، أو أن تواصل القتال بحيث تنتهي الحرب من دون أن تحقق هدف القضاء على حماس ومن دون استعادة الأسرى.

التزوير والاستعراض السياسي

وكان أولمرت قد علق على استمرار القتال وسلوك رئيس الوزراء نتنياهو في الحرب وقال في مقابلة حاسمة مع قناة “الجزيرة” : “كان ينبغي عليه أن يفهم أنه لم يكن من الممكن تحقيق الأهداف التي أعلنها بالقتال في غزة.”

ووصف اولمرت نتنياهو بأنه “يستخدم أسلوب التزوير والاستعراض السياسي ويمثل حالة من الأكاذيب الصرفة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “إيهود أولمرت” طالب في وقت سابق من الشهر الجاري بطرد رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو على الفور، ووجه انتقاداً حاداً إلى حكومته واصفا إياها بـ “الإرهابية”.

وظهر أولمرت في مقابلة خاصة مع قناة “TRT” التركية وقال إن نتنياهو هو كارثة “وطنية” في تاريخ إسرائيل وحان وقت خروجه من المشهد.

وأولمرت (78 عاما) الذي خدم في لواء غولاني وحدة النخبة الأكبر في الجيش الإسرائيلي، كان رئيسا للوزراء في حكومة الاحتلال خلال الفترة ما بين مايو 2006 وحتى مارس 2009، وتم سجنه بتهم الفساد قبل أن يفرج عنه.