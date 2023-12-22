المغرب ..”تهمة خطيرة” تطيح برئيس نادي الوداد البيضاوي والسلطات تعتقله (فيديو)

وطن- قررت السلطات القضائية في المغرب، اعتقال رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري، الجمعة، بعد توجيه عدة تهم ضده من أبرزها ترويج المخدرات.

وقالت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مصدر لها بأن قاضي التحقيق في الدار البيضاء استجوب رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي سعيد الناصري مع متهمين في قضية ترويج المخدرات، إلى جانب تهم أخرى كالتزوير في محرر رسمي واستعمال شيك مزور.

اعتقال رئيس الوداد المغربي بتهمة المخدرات

فيما أفادت وسائل إعلام محلية مغربية، بأن قاضي التحقيق وجه لرئيس النادي تهمة تبيض الأموال، برفقة 25 متهماً بهذه القضية، 21 شخصاً منهم هم رهن الاعتقال من قبل السلطات المغربية.

وجاء اتهام رئيس نادي الوداد المغربي الناصري، بعد توجيه مدان في قضية ترويج للمخدرات ضده. وفق ما ذكرته الوكالة الفرنسية.

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ضابطان في الشرطة

من جهته، أشارت صحيفة الأحداث المغربية بأن التحقيقات التي أقامتها النيابة العامة في المغرب، بعد اتهام نحو 80 شخصاً في قضية ترويج المخدرات، من بينهم ضابطان في الشرطة متورطون في القضية.

ورغم تلك التسريبات من قبل وسائل الإعلام المختلفة، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي من قبل السلطات القضائية المغربية بهذا الشأن.

وفي سياق آخر، يلتقي فريق الوداد البيضاوي في المباراة القادمة أمام منافسه يوسفية برشيد، السبت، في منافسات الجولة ال13 من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الوداد المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 19 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن الجيش الملكي المتصدر برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.