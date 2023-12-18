“سيموتون قبل عيد الميلاد”.. نائبة بريطانية مرعوبة على عائلتها المحاصرة داخل إحدى كنائس غزة

وطن – عبرت النائبة البريطانية عن حزب الديمقراطيين الليبراليين ليلى موران، عن قلقها الشديد على عائلتها الممتدة في قطاع غزة، والتي هربت من القصف الإسرائيلي ولجأت إلى كنيسة في القطاع.

وقالت النائبة التي تملك عائلتها جذورا فلسطينية، إنها تظن أن عائلتها لن تبقى على قيد الحياة حتى عيد الميلاد، بعد أن حاصرت قوات الاحتلال الكنيسة التي لجأ الناس إليها.

وبحسب صحيفة الغارديان، أضافت ليلى موران أن أفراد عائلتها، بما فيها جدتها وابنها وعائلته، لجؤوا إلى الكنيسة بعد تعرض منزلهم للقصف، فيما قوات الاحتلال تحاصر المكان، ويتمركز القناصة حوله.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استولت على مبنى مقابل كنيسة “العائلة المقدسة”، كما أن هناك قناصة عند كل نافذة، وبنادقهم موجهة إلى داخل الكنيسة، بجانب دبابة في الخارج، في حين يتم إطلاق النار على أي شخص يحاول التحرك.

وتابعت: “المجتمع المسيحي في غزة صغير، ولا يوجد أي علاقة لهم بحماس، ولا يوجد ما يفسر إطلاق النار على النساء والأطفال”.

اقرأ أيضا:

جندي إسرائيلي يقنص سيدة وابنتها داخل كنيسة

يُشار إلى أن جنديا إسرائيليا كان قد قتل سيدة وابنتها داخل كنيسة “العائلة المقدسة” في غزة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع، حسبما أفادت البطريركية اللاتينية في القدس.

وقال بيان للبطريركية: “ظهر يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، اغتال قنّاص من الجيش الإسرائيلي سيّدتين مسيحيتين داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، حيث لجأت غالبية العائلات المسيحية منذ بداية الحرب”.

وأضاف البيان: “استُشهدت ناهدة وابنتها سمر رميا بالرصاص في أثناء ذهابهما إلى دير الراهبات”.

تعليق بابا الفاتيكان

بدوره، عبر بابا الفاتيكان فرنسيس عن أسفه لقتل ناهدة وابنتها من الرعية الكاثوليكية في قطاع غزة، وقال إثر صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان: “ما زلت أتلقى من غزة أنباء مؤلمة وبالغة الخطورة. يتم استهداف مدنيين عزّل بقصف وإطلاق نار. قتلت أم وابنتها (…) وأصيب أشخاص آخرون برصاص قناصين”.