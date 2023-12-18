“مزاد سبيكة ذهب” دعما لغزة يلفت الأنظار في مصر.. ما قصته؟ (شاهد)

وطن – تبرع مواطن مصري “بتحويشة عمره” وهي عبارة عن سبيكة ذهب ـ وزن 50 جرام ـ كان يدخرها لتقديمها مقدم بيت أو شقة له ولأسرته، ولكنه تنازل عنها “نصرة لأهل غزة وطمعا فيما عند الله الذي هو خير وأبقى” حسب وصفه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورة رسالة كتبها صاحب التبرع الذي لم يكشف عن اسمه، وجاء في الرسالة الموجهة لمؤسسة “مرسال” الخيرية وجمهورها أنه أرسل هذا التبرع إلى “أهل غزة الكرام ومرابطيها وأصحاب النصر والصبر والفضل.”



وأضاف المتبرع المجهول في رسالته: “سبيكة ذهب جمعت ثمنها لسنوات لأقدمها مقدم بيت أو شقة لي ولأسرتي.”

وتابع :”لكن واجب الوقت والواقع أن نقدمها لكم لتعرضوها لمزاد علني للجمهور من أجل أهل غزة الذين فقدوا أموالهم وبيوتهم وأرواحهم.”

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“ما عند الله خير”

وأردف صاحب التبرع: “عندي يقين أن ما عند الله خير وأبقى”، وختم مستشهداً بقوله تعالى: “ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل *ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه * والله الغني وأنتم الفقراء * وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم”.

وكانت “هبة راشد” المؤسس والرئيس التنفييذي لمسؤسسة “مرسال” الخيرية في مصر أعلنت طرح “سبيكة ذهب 50 غراماً” للمزاد العلني بعدما تبرع بها صاحبها لمساندة ودعم أهل غزة الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي منذ أكثر من 70 يوماً.

مزاد خيري على السبيكة

ونشرت صفحة “رابطة المغتربين المصريين” على فيسبوك صورتين للرسالة وسبيكة الذهب المتبرع بها، وعلقت:”مزاد خيري لصالح أهل غزة العزة ييكون على سبيكة ذهب ٥٠ gm”

وأضافت موضحة أن “المزاد يينتهي يوم غدا الثلاثاء إن شاء الله الساعة ١٠ مساء والتواصل سيكون مع مؤسسة مرسال وممثلها.”

المزاد على السبيكة وصل إلى 280 ألف جنيه حتى الآن

وفي منشور حديث على صفحتها منذ ساعات، كشفت هبة راشد أن سعر السبيكة ارتفع في المزاد. وقدم أحدهم طلبا لشرائها بـ280 ألف جنيه، لافتة إلى أن المزاد لا يزال مستمرا حتى الغد.

وكتبت راشد بحسب ما رصدت (وطن): “الحمد لله السبيكة وصلت ٢٨٠ ألف جنيه.. مكملين المزاد لبكرة إن شاء الله.”

ويشار إلى أن السعر الأصلي لهذه السبيكة المعروضة من ماركة “بي تي سي” عيار 24 والتي تبرع بها المواطن المصري المجهول لصالح أهل غزة، قد يبلغ 168 ألف جنيه بحسب السعر الحالي للذهب في مصر والذي يشهد ارتفاعات جنونية غير مسبوقة.

وتواجه التبرعات بوجه عام قيودا قانونية مشددة في مصر، وتخضع للقانون رقم 149 لسنة 2019، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي وجهات رقابية عديدة على مسار التبرعات، إذ لابد من أخذ موافقات عدة أبرزها الأمنية قبل القيام بهذا الإجراء.