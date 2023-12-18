قصة ضابط مصري منحه السيسي عفوا رئاسيا بعد سنوات من القتل والبلطجة

وطن – واصلت الناشطة المصرية عائشة السيد، نشر معلومات تفصيلية وخفايا عن أذرع تابعة للنظام، حيث تحدثت عن الضابط هاني أبو علم المتورط في قضايا تعذيب حتى الموت لعدة مواطنين، قبل أن يمنحه رئيس النظام عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا.

وقالت عائشة في سلسلة تغريدات عبر حسابها على منصة إكس، إن الضابط اسمه بالكامل هاني أبو علم أحمد شكر أبو علم، وينحدر من قرية دوينة بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وكان لديه هاجس الالتحاق بكلية الشرطة، ورُفض أكثر من مرة حتى تمكن من الالتحاق بها، وتخرج في أغسطس 2001.

الأسم:هاني أبو عليم أحمد شكر أبو علم

من قريه دوينه بمركز أبوتيج، محافظة أسيوط

كان عنده هاجس انه يلتحق بكلية الشرطة واترفض منها وقدم تاني لحد ما دخلها

اتخرج منها في أغسطس 2001

قصة حياته بالكامل مكتوبة في مدونة اسمها الحوار المتمدن العدد:3718 – سنة 2012 لو حابب تراجع pic.twitter.com/pS22SiX960 — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

وأضافت أنه في عام 2004، نُقِل أبو علم لقسم شرطة الزيتون، وفي أعقاب ثورة 25 يناير تمت ترقيته لرتبة رائد، ونُقل لقسم شرطة المطرية.

اعتداء على متظاهرين

وأشارت إلى تعاظم نفوذ هذا الضابط في تلك الفترة، وأكدت أن له مقاطع مصورة وهو يعتدي على متظاهرين سلميين بمدينة نصر بالرصاص والخرطوش، ما أدى إلى مقتل بعضهم.

المهم سنة 2004 الباشا اتنقل لقسم شرطة الزيتون

بعد ثورة 25 يناير تم ترقيته لرائد

واتنقل لقسم شرطة المطريه

بعدلها لمعان اسم الباشا كانت اثناء ثورة 25 يناير وما بعدها

ليه صور كتير وفيديوهات وهوا بيضـ رب على متظاهرين سلميين في 2013 بمدينة نصر بالرصـ اص والخـ رطوش

وفي منهم اللي اتوفى pic.twitter.com/pVyO2bV6UP — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

بعد ما كتبت الثريد قولت ارجع ادور تاني على الفيديو

عشان برضو حجة اخوانية مفبركة بوستات من2013😊

الفيديو ظاهر فيه الباشا والناس اللي اتصابت، كان بالنسباله اي حد بدقن اخواني حلال اي حاجة فيه

تقدروا تشوفوه كامل بالعنوان الموضح على يوتيوب

قصيت منه كتير عشان المشاهد صعبة والمنصة بتزعل pic.twitter.com/4K8e8g647M — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

تعذيب مواطن حتى الموت

وتابعت: “أبو علم اتنقل من مكان لمكان وخدم في أماكن كتيرة، لكن كل ده مش مهم، أظن الفكرة وضحت عن أسلوبه، نيجي للبداية.. حلوان، في 25 / /6 2019 الباشا ومعاه أمين شرطة (هاني هيكل بلوكامين) قبضوا على وليد محمد عبد العظيم أحمد، 41 سنة، سواق نقل عام بدون أي تهمة، كان مجرد اشتباه في إدمان”.

واتنقل من مكان لمكان خدم في اماكن كتيرة

لكن كل ده مش مهم اظن الفكرة وضحت عن اسلوبه

نيجي للبداية

حلوان

25/6/2019 الباشا ومعاه أمين شرطة(هاني هيكل بلوكامين)

قبضوا على وليد محمد عبد العظيم أحمد،41 سنة سواق نقل عام،واب

هوا كدة مفيش اي تهمة مجرد اشتباه في إدمـ ان

مش مصدق؟

كمل وهتصدق pic.twitter.com/afHHB7aJeH — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

وتابعت: “اللي حصل إن الباشا وبمساعدة امناء الشرطة اللي معاه وهما بيقبضوا على وليد شتموه فردلهم الشتيمة، بعدها كتفوه من إيده ورجله ونزلوا فيه ضرب وطلعوا فيه كل أمراضهم النفسية لحد ما توفاه الله، وانتشر خبر القبض على الباشا وأمناء الشرطة اللي ساعدوه هربوا لفترة”.

اللي حصل ان الباشا ومساعدة امناء الشرطة اللي معاه وهما بيقبضوا على وليد شـ.تموه فردلهم الشـ.تيمة

كـ.تفوه من ايده ورجله ونزلوا فيه ضــ.رب وطلعوا فيه كل امـ راضهم النفـ.سية لحد ما توفـ اه الله

وانتشر خبر القبض على الباشا

وأمناء الشرطة اللي ساعدوه هربوا لفترة pic.twitter.com/asmHKOBDE8 — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

واستكملت عائشة: “بعد القبض على الباشا، ميعديش كام يوم وتخرجلنا الصحف بالسيناريوهات المعتادة.. وليد توفي ليه؟.. شرب كحوليات كتير في الشارع وجاله ضيق تنفس لحد ما توفى بشكل طبيعي.. محدش ضربه يا جماعة ووزارة الداخلية فلة والشرطة المصرية مبتعملش حاجة وحشة.. وزي ما بيقولوا كدة شربوه عصير فراولة في القسم”.

المهم بعد القبض على الباشا ميعديش كام يوم وتخرجلنا الصحف بالسيناريوهات المعتادة

وليد توفي ليه؟

شرب كحـ.وليات كتير في الشارع وجاله ضيق تنفس لحد ماتوفى بشكل طبيعي

محدش ضربه ياجماعة وزارة الداخلية فلة والشرطة المصرية مبتعملش حاجة وحشة

وزي ما بيقولوا كدة شربوه عصير فراولة في القسم😊 pic.twitter.com/1ABETuaqbM — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

خروج الضابط هاني أبو علم من محبسه

وأشارت إلى خروج الضابط بعد فترة من محبسه، وعاد لمواصلة عمله، وتابعت: “أخو وليد طلع بفيديوهات كتير إنه قوّم محامين يحاولوا يجيبوا صورة المحضر أو تقرير الطب الشرعي لكنها اختفت بالكامل”.

ويعدي يوم ورا يوم ومحدش عارف ياخد حق ولا باطل مع الباشا خرج منها ولا كان في اي حاجة ده غير انه شغال عادي واتنقل بعد كدة

اخو وليد طلع بفيديوهات كتير انه قوم محامين يحاولوا يجيبوا صورة المحضر او تقرير الطب الشرعي ولكن تم اخفائها بالكامل وفضل يطالب بحق اخوه pic.twitter.com/uNXI2a9lrF — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

وتابعت: “اتضح بعد كده إن أخوه كان معاه عربية ملاكي وخدوها أثناء اللي حصل، رموها في مقبرة السيارات بحلوان وعليها أقساط، وهو اللي فضل يدفع وطالب هيئة النقل العام إنها تساعد.. ربنا إدانا عقل نفكر، نحسبها كده.. هيئة النقل العام بتعمل تحاليل كل فترة للموظفين عشان لو مدمنين، يبقى أخوه مدمن؟”.

اتضح بعد كدة ان اخوه كان معاه عربية ملاكي وخدوها اثناء اللي حصل رمـ.وها في مـ.قبرة السيارات بحلوان وعليها اقساط

وهوا اللي فضل يدفع وطالب هيئة النقل العام انها تساعد

ربنا ادانا عقل نفكر

نحسبها كدة

هيئة النقل العام بتعمل تحاليل كل فترة للموظفين عشان لو مـ.دمنين، يبقى اخوه مـ.دمن؟ pic.twitter.com/oXur2IMKz4 — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

إعادة فتح التحقيق

وأشارت إلى أنه وبعد مطالبات كثيرة من عائلة المجني عليه، تمكن المحامي من الحصول على تقرير الطب الشرعى الذي أثبت ان وليد تعرض للتعذيب، فتمت إعادة فتح القضية وتفريغ كاميرات المراقبة بالقسم وتم التحقيق مع الضابط حتى اعترف بالجريمة، وقال خلال في التحقيق إن القتل لم يكن متعمدا.

وبعد مطالبت كتير من اخوه واهله والمحامي قدر يحصل على تقرير الطب الشرعى اللي اثبت ان وليد اتعـ.ذب

تم اعادة فتح القضية وتم تفريغ كاميرات المراقبة بالقسم وتم التحقيق مع الباشا واعترف بكل حاجة

(حط هنا 100 خط)

وذكر في التحقيق انه عمل كل ده بدون قصد

اتقيدت القضية جـناية رقم17641سنة2019 pic.twitter.com/kRWeokPPus — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

وتابعت عائشة السيد: “عد سنتين ونص من اللي حصل، تم التكتم على الموضوع، وفي يناير 2022 تمت إحالة الباشا للجنايات وأمين الشرطة اللي معاه هربان ومفيش أي أثر ليه، وتم حظر النشر في الأخبار بقرار من النائب العام، والخبر انتشر على بعض الصحف الحرة واتنشرت شهادة وفاة وليد في بعض الصحف”.

عد سنتين ونص من اللي حصل التكم على الموضوع

يناير 2022 تم إحالة الباشا للجنايات وامين الشرطة اللي معاه هربان ومفيش اي اثر ليه

وتم حظر النشر في الاخبار بقرار من النائب العام والخبر انتشر على بعض الصحف الحره واتنشر شهادة وفـ اة وليد في بعض الصحف pic.twitter.com/q6LpRURrLm — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

وأضافت: “بعد كل الوقت ده ووسط بحر إجراءات قانونية مصرية جميلة ووسط حجب كل المعلومات.. في 9 / 6 / 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بمعاقبة الباشا والأمين اللي مش موجود أصلاً بالسجن 7 سنوات، وده في نظر القانون المصري كافية على باشا مصر تمن حياة أب 7 سنين للباشا”.

بعد كل الوقت ده ووسط بحر اجراءات قانونية مصرية جميلة

ووسط حجب كل المعلومات

9/6/2022 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بمعاقبة الباشا والأمين اللي مش موجود اصلاً بالسجن 7 سنوات

وده في نظر القانون المصري كافية على باشا مصر تمن حياة اب 7 سنين للباشا pic.twitter.com/9wqMuPnTJb — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

وتابعت: “بعد الحكم بأيام، بدات اللجان تشتغل صياح وتقول عليه أد إيه الباشا راجل جدع وإن دي أزمة وهتعدي.. كمية منشورات مكثفة تم نشرها من بعض ضباط الشرطة وحبايبه اللي كانوا شايفين إنه راجل محترم معملش أي حاجة خالص، عادي يعني واحد ولا اتنين ولا حتى عشرة راحوا”.

تفصيلة مش مهمة اوي

بعد الحكم بايام بدات اللجان تشتغل صيـ.اح وتقول عليه اد ايه الباشا راجل جدع وان دي ازمة وهتعدي

كمية منشورات مكثفة تم نشرها من بعض ضباط الشرطة وحبايبه اللي كانوا شايفين انه راجل محترم معملش اي حاجة خالص، عادي يعني واحد ولا اتنين ولا حتى عشرة راحوا

ولكن.. pic.twitter.com/UnpPA3r0Ls — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

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عفو رئاسي عن الضابط المدان

ولفتت إلى أنه سبتمبر 2022 وبحسب تقارير كتيرة، حصل الضابط المدان على عفو رئاسي ضمن مهرجان البراءة للجميع للسيسي، لكن اسم الضابط لم يذكر تماما.

وأضافت: “اللي استغربته أثناء البحث هو إن في بوستات من 2021 لناس بيباركوا لولاده إنه بقى عقيد.. يعني متسجنش اصلاً.. اكتب العقيد هاني ابو علم على فيس بوك هتظهرلك”.

سبتمبر 2022 وبحسب تقارير كتيرة الباشا خد عفو رئاسي ضمن مهرجان البراءة للجميع بتاع السيسي واسمه متمش ذكره في اي حاجة بعد كدة تماما

اللي استغربته اثناء البحث هوا ان في بوستات من 2021 لناس بيباركو لولاده انه بقى عقيد

يعني متسجنش اصلاً😁

اكتب العقيد هاني ابو علم على فيس بوك هتظهرلك pic.twitter.com/piKjx8NuUq — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

وأوضحت أنه في 2022، نُقل هاني أبو علم إلى قطاع السجون بمديرية أمن القاهرة.

2022 اتنقل مديريه امن القاهره قطاع السجون

واللي كان بيفتح بوقه بالموضوع 😅

زي ما حضرتك شايف كدة في البوست بقى👇 pic.twitter.com/U9Mw7Wh0Px — عائشة السيد – Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) December 17, 2023

وختمت القصة بالقول: “مجرد قصة من قصص كتير جداً حصلت وبتحصل ولسة هتحصل، حكيتها باللي لقيته، وأكيد في تفاصيل تانية بس على أد ما قدرت أجمع.. اللي بيقولوا مصر تساعد فلسطين مصر محتلة هيا كمان، ومفيش أسف ينفع لكن صبراً، إن وعد الله حق.. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم بدد ملكهم”.