ارتقاء مدرب المنتخب الفلسطيني لألعاب القوى شهيدا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة (صور)

وطن- ارتقى مدرب المنتخب الفلسطيني لألعاب القوى بلال أبو سمعان، شهيداً في قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال73.

ويعد المدرب الفلسطيني الشهيد بلال أبو سمعان، أحد أبرز الرياضيين في رياضة ألعاب القوى وممثلاً لها في العديد من البطولات العالمية والآسيوية.

ارتقاء مدرب المنتخب الفلسطيني لألعاب القوى

واستشهد المدرب الفلسطيني لألعاب القوى أبو سمعان، في قصف الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب تقرير نشره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فقد ارتقى أكثر من 85 شهيداً رياضياً خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 55 منهم من أسرة رياضة كرة القدم و30 من الرياضات الأخرى.

وبين التقرير، بأن الاحتلال الإسرائيلي قد دمر 5 منشآت رياضية حتى الآن في قطاع غزة، و4 منشآت في الضفة الغربية المحتلة.

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الحرب الإسرائيلية على غزة

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، من خلال قصف الأحياء السكنية والمباني والمدارس التي تأوي النازحين والمشافي على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 1700 مجزرة، كان آخرها استهداف النازحين في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، أسفرت عن ارتقاء العشرات من الشهداء في صفوف المدنيين.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد بلغت نحو 19 ألف شهيد فلسطيني وأصيب ما يزيد عن 51 ألف بجراح مختلفة، وفق آخر تقرير نشرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.