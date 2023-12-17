مشاهد من تشييع جثمان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بحضور عائلي فقط

وطن- أجريت مراسم تشييع جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أعلن الديوان الأميري وفاته ظهر أمس عن 86 عاماً.

وأظهرت لقطات مصورة، موكبا مهيبا لنقل جثمان الأمير الراحل لدفنه.

وجرى أداء صلاة الجنازة على نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل بحضور كبار الشخصيات وأفراد العائلة الحاكمة في الكويت، ثم بدأت مراسم نقل الجثمان.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، صورا لوقائع صلاة الجنازة ووصول الجثمان، وكتبت أن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح يتقدم صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل.

بعدها جرى نقل جثمان نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مقبرة الصليبخات، حيث يوارى الثرى.

وقال الديوان الأميري إن مراسم دفن جثمان نواف الأحمد الجابر الصباح مقتصرة على أقربائه فقط بمسجد بلال بن رباح الأحد، على أن يتم تلقي التعازي الاثنين.

وكانت السلطات الكويتية، قد أعلنت الحداد في البلاد وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، وتعطيل الدوائر الحكومية ثلاثة أيام بعد وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكانت الكويت قد أعلنت السبت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد خلفا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفقا لما ذكر التلفزيون الرسمي.