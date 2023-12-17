عدد دبابات إسرائيل التي تفحمت بجنودها في غزة لا يحصى.. فيديو جديد مثير

وطن – عرض الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، الأحد، فيديو جديد لاستهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” من مسافة قريبة جداً .

وفي بيان نشرته كتائب “القسام” الفلسطينية، جاء فيه: ” كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذائف “الياسين 105″ جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة”.

قذائق القسام تحول دبابة إسرائيلية لخردة

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الإعلام العسكري للكتائب الدبابة الأحدث والأغلى في العالم وهي تقف على أحد الطرقات ويتم الإشارة لها بالمثلث الأحمر المقلوب ـ بات علامة شهيرة وماركة مسجلة باسم القسام ـ أثناء رصدها.

وبعد إطلاق قذيفة الياسين 105 تتحول الدبابة الميركافا إلى كتلة من الدخان والنيران وسط صيحات التكبير من أحد المقاومين.”

وتبين المشاهد تصاعد أعمدة الدخان منها بشكل كثيف بعد الاستهداف.

يذكر أن دبابة الميركافا 4 الإسرائيلية تحتوي على نظام حماية نشط يستخدم أجهزة استشعار، و”رادارات” للكشف عن التهديدات، والقدرة على اعتراضها.

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وعلى الرغم من كل التحصين والتقدم التقني الذي تتمتع به دبابة ميركافا، فإن المقاومة الفلسطينية هزمتها في كثير من المناسبات.

عمليات نوعية

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية “كتائب القسام” و”سرايا القدس”، أعلنت، السبت، عن تنفيذ مجموعة عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الآليات والمدرعات العسكرية في مناطق متعددة.

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وقالت “سرايا القدس” في بيان لها: “قصفنا “إسناد صوفا” وتمركزًا للجنود في محيطه برشقات صاروخية”، مضيفةً: “دكّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وأضافت “سرايا القدس”: “استهدفنا دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف “التاندوم” في تل الزعتر شمال قطاع غزة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ72 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، باستشهاد 12 شخصاً من عائلات مسلم وبدوان والنواجحة في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في معسكر دير البلح وسط قطاع غزة.