“جيش الخردة الإسرائيلي”.. شاهد ما تبقى من دبابات الاحتلال بعد حصدها في غزة

وطن- تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد جديدة بثتها كتائب القسام لآليات ودبابات إسرائيلية مدمرة ومحترقة، جراء استهداف المقاومة لها في غزة.

وأعلنت القسام، الأحد، تمكن عناصرها من استهداف 14 دبابة إسرائيلية في محاور القتال بقطاع غزة، كما دكت المقاومة تجمعات لقوات الاحتلال، وأعلنت قتل 40 جنديا إسرائيلياً على الأقل.

المقطع الحديث الذي نشره الإعلام العسكري لكتائب القسام، أظهر دبابة متهالكة مفككة الأجزاء أشبه بـ”الخردة“، وقد أصابتها القذائف من كل جانب، فيما بدا جانبها الأيسر محترقاً بالكامل وكذلك كبينة الجنود.

وبدت قذائف المقاومة وقد وصلت إلى أعماق الدبابة وقمرة القيادة فحولتها إلى كتلة منصهرة.

القسام تحتفل بذكرى تأسيس حماس على طريقتها

كما بثت القسام مقاطع جديدة لاشتباك مجاهديها مع قوات الاحتلال وتدمير آلياته العكسرية في محور القتال شرق غزة، وافتتح الفيديو مجاهد قساميّ بالاحتفال بانطلاقة حماس على طريقته الخاصة.

وظهر في المقطع أحد عناصر القسام خلال رصده دبابة من مسافة قريبة في مطلع الفيديو، قبل أن يقول: «في ذكرى انطلاقة حركة حماس نحتفل هذا العام بتفجير دبابات الاحتلال».

وضمت المشاهد استهداف عناصر القسام لدبابات الاحتلال المتوغلة بريًا في شرق غزة، واستهداف جنود الاحتلال – خمسة على الأقل – بقنبلة يدوية قبل الاشتباك معها.

كما ظهر مقاومون يتحدثون بأنهم يثأرون للنساء والأطفال والشهداء في غزة، الذين يستهدفهم الاحتلال لليوم 66 من العدوان على القطاع.

وكان “أبو عبيدة” أكد، الأحد، أنّ المقاومة الفلسطينية بخير ومعنويات مجاهديها في أفضل حال.

وشدد الناطق باسم القسام على أنّ في “جعبة الكتائب الكثير في الأيام القادمة لهزيمة العدو الصهيوني وإذلال قواته ودفنهم في رمال غزة.”