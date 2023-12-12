“جيش الخردة الإسرائيلي”.. شاهد ما تبقى من دبابات الاحتلال بعد حصدها في غزة

وطن- تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد جديدة بثتها كتائب القسام لآليات ودبابات إسرائيلية مدمرة ومحترقة، جراء استهداف المقاومة لها في غزة.
وأعلنت القسام، الأحد، تمكن عناصرها من استهداف 14 دبابة إسرائيلية في محاور القتال بقطاع غزة، كما دكت المقاومة تجمعات لقوات الاحتلال، وأعلنت قتل 40 جنديا إسرائيلياً على الأقل.
المقطع الحديث الذي نشره الإعلام العسكري لكتائب القسام، أظهر دبابة متهالكة مفككة الأجزاء أشبه بـ”الخردة“، وقد أصابتها القذائف من كل جانب، فيما بدا جانبها الأيسر محترقاً بالكامل وكذلك كبينة الجنود.
📸مشاهد جديدة .. أحد مقاتلي #كتائب_القسام لجيش الاحتلال: "نحتفل بذكرى #انطلاقة #حماس بتفجير دباباتكم".#الاضراب_من_اجل_غزه #StrikeForGaza #ابو_عبيده #اضراب_شامل_يوم_الاثنين #صهاينه_العرب #اليمن_سند_فلسطين #غزة_العزة #ابو_عبيده #الكويت_ترحب_ببطل_المقاومه #يوم_القوات_المسلحه… pic.twitter.com/Lg7rhahfHk
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 11, 2023
وبدت قذائف المقاومة وقد وصلت إلى أعماق الدبابة وقمرة القيادة فحولتها إلى كتلة منصهرة.
القسام تحتفل بذكرى تأسيس حماس على طريقتها
كما بثت القسام مقاطع جديدة لاشتباك مجاهديها مع قوات الاحتلال وتدمير آلياته العكسرية في محور القتال شرق غزة، وافتتح الفيديو مجاهد قساميّ بالاحتفال بانطلاقة حماس على طريقته الخاصة.
وظهر في المقطع أحد عناصر القسام خلال رصده دبابة من مسافة قريبة في مطلع الفيديو، قبل أن يقول: «في ذكرى انطلاقة حركة حماس نحتفل هذا العام بتفجير دبابات الاحتلال».
#فيديو | مشاهد تظهر آليات الاحتلال محترقة بالكامل بعد استهدافها من قبل المقاومة بغزة#صهيب_الكحلوت #ابو_عبيده #السلطان_هيثم_بن_طارق #حماس #الصهاينة_العرب #GazaHolocaust #اغلقوا_مركز_ابحاث_المياه #حماس_تمثل_أمة_الإسلام #مقاطعه_زارا #الذباب_الالكتروني pic.twitter.com/MntpwqTFth
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 11, 2023
وضمت المشاهد استهداف عناصر القسام لدبابات الاحتلال المتوغلة بريًا في شرق غزة، واستهداف جنود الاحتلال – خمسة على الأقل – بقنبلة يدوية قبل الاشتباك معها.
كما ظهر مقاومون يتحدثون بأنهم يثأرون للنساء والأطفال والشهداء في غزة، الذين يستهدفهم الاحتلال لليوم 66 من العدوان على القطاع.
وكان “أبو عبيدة” أكد، الأحد، أنّ المقاومة الفلسطينية بخير ومعنويات مجاهديها في أفضل حال.
وشدد الناطق باسم القسام على أنّ في “جعبة الكتائب الكثير في الأيام القادمة لهزيمة العدو الصهيوني وإذلال قواته ودفنهم في رمال غزة.”
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