تعليق مؤثر من حفيظ دراجي على فيديو زين ابن مصور الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة (شاهد)

وطن- بعد استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بفيديو لابنه زين المقيم رفقة الأسرة في بلجيكا وهو يغني تعبيرا عن الاشتياق لوالده في غزة.

وفي الفيديو، كان الطفل يغني “يابا شقر مشتاق، عذبني الفراق، قلبي بعدك ضاق، والمر يابا ضاق.. يابا غيابك ويل وأني توه فيا الليل، درب الألم طويل وما ظل فيا حيل”.

وقال المعلق الرياضي حفيظ دراجي الذي نشر هذا الفيديو، في تعليق مؤثر: “هذا الطفل اسمه زين، هو ابن الشهيد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة المهجر إلى بلجيكا والذي صور هذه الأغنية قبل سنتين وأرسلها لوالده.. ترى كيف حالك اليوم بعد سماعك خبر استشهاد والدك الذي اشتقت إليه.. الله معك يا بني”.

هذا الطفل إسمه زين

هو ابن الشهيد مصور قناة الجزيرة سامر أبودقة المهجر إلى بلجيكا والذي صور هذه الأغنية قبل سنتين وأرسلها لوالده ..

ترى كيف حالك اليوم بعد سماعك خبر استشهاد والدك الذي اشتقت إليه.

الله معك يا بني pic.twitter.com/tzofoxyYnJ — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 15, 2023

استشهاد سامر أبو دقة وإصابة وائل الدحدوح

واستشهد أبو دقة، خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل الشهيد نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما أصيب في ذلك الهجوم وائل الدحدوح خلال التغطية لقصف إسرائيلي على المدرسة.

الجزيرة تدين اغتيال شهيدها

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو دقة، وقالت في بيان، إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف أبو دقة وتركته ينزف لأكثر من 5 ساعات بعد إصابته.

وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء ومسؤولية الاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

كما تقدمت في بيانها بخالص العزاء وعظيم المواساة لعائلة أبو دقة، مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.

وأبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت، من مواليد عام 1978، وهو من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران 2004 حيث عمل فيها مصورًا وفني مونتاج.