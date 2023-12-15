موعد افتتاح مسجد الشيخ حمد بن جاسم أحد أجمل مساجد قطر (شاهد)

وطن – أُعلن في قطر عن قرب افتتاح “مسجد الشيخ حمد بن جاسم” وتم تحديد يوم، الثلاثاء 19ديسمبر، موعدا رسميا لافتتاح المسجد الذي يعد أحد أجمل المساجد في الدولة، وهو مستوحى من العمارة العثمانية في بناء المساجد.

وأصدرت إدارة مسجد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني، بيانا جاء فيه: “السكان الأعزاء، يسعدنا أن نعلن عن افتتاح مسجد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر يوم، الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023.”

افتتاح مسجد الشيخ حمد بن جاسم يوم الثلاثاء القادم باذن الله .

احد اجمل المساجد في قطر . pic.twitter.com/7UXqfhl6ph — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 14, 2023

وتابع البيان: طحيث أنه سوف يتم البدء بإقامة الصلاة بالمسجد اعتبارا من صلاة المغرب لهذا اليوم.”

وكان نشطاء قطريون تداولوا في يونيو الماضي، مقاطع مصورة للمسجد الواقع في منطقة “بورتو ارابيا” بجزيرة اللؤلؤة أثناء مراحل التشطيبات النهائية به.

حيث ظهر مسجد حمد بن جاسم بنوافذه العالية وأعمدته الضخمة الرشيقة، وبدت في السقف ثريا ضخمة، كما ظهرت قبته الرئيسية مزينة بزخارف نباتية غاية في الجمال والإبداع.

45 مسجدا في عام واحد

واستقبلت قطر 45 مسجداً جديداً خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، تضاف إلى عدد كبير من المساجد المتنوعة في الدولة ما بين مساجد الفروض ومساجد الجامعة ومصليات العيد والمساجد الخاصة.

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وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء فإن العام الماضي شهد إصدار 27 شهادة لإتمام بناء مساجد، ومنها 7 في بلدية الريان و6 ببلدية الظعاين و5 في بلدية الدوحة و4 مساجد في بلدية الوكرة وثلاثة مساجد في بلدية الخور ومسجدان في بلدية أم صلال.

ويبلغ عدد إجمالي المساجد في قطر ما يناهز 2000 مسجد، منها أكثر من 400 مسجد فروض و813 مسجدا جامعا و205 مبنى مؤقت و66 مصلى عيد و460 مسجدا خاصا، وذلك وفقا لبيانات نشرة فصل الإعلام والثقافة والسياحة في قطر الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2020.

ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا في قطر، وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.