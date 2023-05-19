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المسجد المائل في قطر .. أسرار تصميم هندسي فريد ومدهش (فيديو وصور)

يقع المسجد المائل في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بمدينة الشحانية

كتب أنس السالم
المسجد المائل في قطر watanserb.com
المسجد المائل في قطر
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وطن – بتصميم هندسي فريد، ومشابه إلى برج بيزا المائل في إيطاليا، يلفت “المسجد المائل” في دولة قطر أنظار الزائرين في مدينة الشحانية .

المسجد المائل في قطر .. تصميم هندسي فريد 

فقد شارك النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقاطع فيديو لمئذنة المسجد المائلة في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مما أثار الدهشة.

ويعتبر تصميم المسجد من التصميمات المعمارية الفريدة لدور العبادة.

ووفقا لمركز المعلومات بالمتحف، فإن العقل المدبر وراء المسجد هو الشيخ فيصل نفسه.

يبلغ ارتفاع المسجد 27 متراً وميله 20 درجة. ويبلغ عمقها 2.5 متر في الأرض بمساعدة ثمانية ركائز لتثبيت المبنى في وضع مستقيم. وفقًا للأشخاص الذين زاروا المسجد

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المسجد المائل في قطر
يبلغ ارتفاع المسجد 27 متراً وميله 20 درجة

يحتوي المسجد المائل أيضًا على 30 مستشعرًا لاكتشاف أي ضرر محتمل بسهولة. كما ورد في تقرير لموقع dohanews ترجمته وطن 

كما أنّ جدران المسجد من الحجر، ومزينة بنوافذ من الزجاج الملون.

في حين تم بناء المسجد المائل بحجارة من بالمنطقة المجاورة، مما أضاف عنصرًا خاصًا آخر إلى المسجد.

أكثر من 2000 مسجد في قطر 

تدير قطر أكثر من 2000 مسجد، يقف العديد منها في مناطق مختلفة في جميع أنحاء الدولة الخليجية لتكون بمثابة رمز للدين والثقافة في البلاد.

وفقًا لمركز بيو للأبحاث، 65٪ على الأقل من سكان قطر مسلمون، وحوالي 13.7٪ مسيحيون، وحوالي 16٪ هندوس.

كما كشفت صحيفة “الراية” المحلية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، أن الدولة الخليجية تنفق سنوياً 40 مليون ريال قطري للحفاظ على نظافة مساجد الدولة الخليجية.

قال محمد أحمد ناجي الذهبي، رئيس دائرة خدمات المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الإنفاق السنوي على أعمال تأثيث المساجد في قطر يصل إلى 1،500،000 ريال قطري إضافية.

بينما اضاف الذهبي لـ “الراية” في يناير 2021، إن ما يقدر بنحو 756 عاملاً في جميع أنحاء البلاد يقومون بتنظيف مساجد دولة قطر كل يوم. فيما يشرف 42 مراقباً ميدانياً من إدارة خدمات المساجد على أعمال شركات التنظيف ويراقبونها على مدار اليوم.

المصدرdohanews - مواقع التواصل الاجتماعي - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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