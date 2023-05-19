المسجد المائل في قطر .. أسرار تصميم هندسي فريد ومدهش (فيديو وصور)

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وطن – بتصميم هندسي فريد، ومشابه إلى برج بيزا المائل في إيطاليا، يلفت “المسجد المائل” في دولة قطر أنظار الزائرين في مدينة الشحانية .

المسجد المائل في قطر .. تصميم هندسي فريد

فقد شارك النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقاطع فيديو لمئذنة المسجد المائلة في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مما أثار الدهشة.

المسجد المائل في قطر .. عندما لاحظته بالصدفة 😊.. #المهندس_حميد pic.twitter.com/MaHkKHxfeC — Abdelhamid Gad (@Abdelhameedgad) May 17, 2023

ويعتبر تصميم المسجد من التصميمات المعمارية الفريدة لدور العبادة.

ووفقا لمركز المعلومات بالمتحف، فإن العقل المدبر وراء المسجد هو الشيخ فيصل نفسه.

يبلغ ارتفاع المسجد 27 متراً وميله 20 درجة. ويبلغ عمقها 2.5 متر في الأرض بمساعدة ثمانية ركائز لتثبيت المبنى في وضع مستقيم. وفقًا للأشخاص الذين زاروا المسجد

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يحتوي المسجد المائل أيضًا على 30 مستشعرًا لاكتشاف أي ضرر محتمل بسهولة. كما ورد في تقرير لموقع dohanews ترجمته وطن

كما أنّ جدران المسجد من الحجر، ومزينة بنوافذ من الزجاج الملون.

في حين تم بناء المسجد المائل بحجارة من بالمنطقة المجاورة، مما أضاف عنصرًا خاصًا آخر إلى المسجد.

أكثر من 2000 مسجد في قطر

تدير قطر أكثر من 2000 مسجد، يقف العديد منها في مناطق مختلفة في جميع أنحاء الدولة الخليجية لتكون بمثابة رمز للدين والثقافة في البلاد.

وفقًا لمركز بيو للأبحاث، 65٪ على الأقل من سكان قطر مسلمون، وحوالي 13.7٪ مسيحيون، وحوالي 16٪ هندوس.

كما كشفت صحيفة “الراية” المحلية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، أن الدولة الخليجية تنفق سنوياً 40 مليون ريال قطري للحفاظ على نظافة مساجد الدولة الخليجية.

قال محمد أحمد ناجي الذهبي، رئيس دائرة خدمات المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الإنفاق السنوي على أعمال تأثيث المساجد في قطر يصل إلى 1،500،000 ريال قطري إضافية.

بينما اضاف الذهبي لـ “الراية” في يناير 2021، إن ما يقدر بنحو 756 عاملاً في جميع أنحاء البلاد يقومون بتنظيف مساجد دولة قطر كل يوم. فيما يشرف 42 مراقباً ميدانياً من إدارة خدمات المساجد على أعمال شركات التنظيف ويراقبونها على مدار اليوم.