بعد مشاركة الأميرة سلمى.. لماذا تُزعج السيسي مساعدات الأردن الجوية لغزة؟

وطن – كشف الكاتب والصحفي الأردني البارز ياسر أبو هلالة، عن انزعاج نظام عبد الفتاح السيسي في مصر خلف الكواليس من المساعدات الأردنية التي ترسل لغزة عبر عمليات إنزال جوي.

وشاركت الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في أحدث هذه العمليات وظهرت بحسب ما وثقت مقاطع نشرها الإعلام الأردني الرسمي وهي تقود عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات بقطاع غزة المحاصر.

وقال “أبو هلالة” بتغريدة له على منصة إكس رصدتها (وطن) إن مصر ـ وراء الأبواب المغلقة ـ منزعجة مما يفعله الأردن، بعد 5 عمليات إنزال جوي بغزة قدمت فيها عمان مساعدات إغاثية لسكان غزة.

وظهرت في الصور التي شاركها الصحفي الأردني، الأميرة سلمى ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث كانت تشارك في عملية الإنزال الجوي الأخيرة.

وذكر المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية أنه “لا مصلحة لغزة بصناعة الأعداء وهي تواجه عدواً لم يعرف التاريخ مثيلا لهمجيته”.

◾️لا مصلحة لغزة بصناعة الأعداء وهي تواجه عدوا لم يعرف التاريخ مثيلا لهمجيته. أتطلع دائماً لموقف عربي، وبخاصة أردني يرقى لمستوى تضحيات أهلنا الذين يحتاجون للغذاء والدواء والكساء والماء والكهرباء .

◾️الجهود الأردنية السياسية والإغاثية إن لم تشكر، لا تُدان. الإنزال الأردني، لم يزعم… pic.twitter.com/tI9MQp1quK — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 15, 2023

“جهود إن لم تشكر لا تدان”

وأضاف ياسر أبو هلالة أنه “يتطلع دائماً لموقف عربي، وبخاصة أردني يرقى لمستوى تضحيات أهلنا الذين يحتاجون للغذاء والدواء والكساء والماء والكهرباء”.

ورأى أن “الجهود الأردنية السياسية والإغاثية إن لم تشكر، لا تُدان” موضحاً أن “الإنزال الأردني، لم يزعم أنه عملية عسكرية لإسناد المقاومة بل أعلن أنه مساعدة إغاثية، وهو ما يخدم غزة بعامة ومنها المقاومة”.

وأردف أن “المستشفى الذي تشغله الأردن في غزة لا يميّز بين أمهات وأطفال المقاومين وغيرهم” وما نفذ من إنزال خامس فيه “يعتمد على اتفاقية ٢٠٠٩ التي تقضي بأن الأردن “يستطيع تزويد المستشفى الميداني بالمعدات والأدوية بأي وسيلة متاحة”.

انزعاج السيسي من خطوات الأردن

وكان موقف الإسرائيليين في البداية بالرفض بعدها وافقوا بضغوط أردنية وأميركية حسبما ذكره أبو هلالة.

وقال الصحفي الأردني إن ما جرى من خطوات أردنية سواء كانت إيجابية أم سلبية هي “جزء من تحالف مديد مع الولايات المتحدة، وقد أقام الجيش العربي بالتعاون معها مستشفيات ميدانية في أكثر من بلد، منها أفغانستان والعراق. وتقنية الإنزال والطائرات هي أميركية”.

لكن أبو هلالة تحدث عن “انزعاج مصري (وراء الأبواب المغلقة) مما يفعله الأردن، وكلاهما بلدان موقعان لمعاهدتي سلام” مؤكداً أن نظام عبدالفتاح السيسي يرى في هذا الانزعاج “مزاودة عليه” حسب وصفه.

بيان الجيش الأردني

وأجرى الجيش الأردني خمسة إنزالات جوية لمساعدات إلى مستشفاه الميداني الأول في مدينة غزة، الأول في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، والثاني بعده بستة أيام، والثالث في 30 من الشهر ذاته، فيما كان الرابع بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وكان الجيش الأردني قد أصدر بياناً أكد فيه مشاركة الأميرة سلمى ابنة الملك عبد الله الثاني، بإنزال مساعدات جوية للمستشفى الميداني الأول بقطاع غزة.

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة الأردنية نفذت مساء الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة 76 (الأول بالقطاع)” وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتابع: “رافقت طاقم الطائرة التي سيّرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي”.

كما لفت البيان إلى “تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية عمل المستشفى”.