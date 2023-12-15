أغنية أهداها زين لوالده سامر أبو دقة وكأنه كان يتنبأ باستشهاده (فيديو)

وطن – تداول نشطاء على السوشيال ميديا مقاطع فيديو للطفل “زين أبو دقة” نجل الشهيد سامر أبو دقة، مصور قناة “الجزيرة” الذي استشهد في غزة، الجمعة، جراء قصف إسرائيلي.

ومساء الجمعة، أعلنت قناة “الجزيرة” في بيان لها استشهاد الزميل سامر أبو دقة المصور بالقناة في غزة، خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خانيونس.

وتوثق المقاطع المتداولة لقطات غنائية لنجل سامر أبو دقة، الذي يتمتع بموهبة الغناء والصوت العزب، حيث كان والده الشهيد يدعم موهبته بشدة ويشجعه على ثقلها.

أغنية أهداها زين لوالده سامر أبو دقة قبل عامين. فيها احساس بالشوق بشكل غير طبيعي. اللهم اربط على قلب زين وقلوب اخوته وزوجته وكل أفراد عائلته.#سامر_أبو_دقة #الجزيرة #غزة_الآن #أبوعبيدة pic.twitter.com/Gv0d7bIRgE — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) December 15, 2023

نجل الشهيد سامر أبو دقة وأغنية “يابا شقد مشتاق”

وضمن ما تم تداوله أغنية كان زين قد أهداها لوالده “سامر أبو دقة” قبل عامين بعنوان “يابا”، يقول فيها بصوته المؤثر الحزين: “يابا شقد مشتاق عبني الفراق.. قلبي بعدك ضاق والمر يابا ذاق”.

وتتابع كلمات الأغنية:”يابا غيابك ويل وانا توّه فيا الليل.. درب الالم طويل وما ظل فيا حيل.”

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وعلق الإعلامي الفلسطيني نظام مهداوي، على الأغنية التي نشرها هو الآخر على حسابه بموقع “اكس”– تويتر سابقاً: “أغنية أهداها زين لوالده سامر أبو دقة قبل عامين. فيها احساس بالشوق بشكل غير طبيعي”.

وأضاف داعيا بأن يلهم الله نجل سامر أبو دقة وكل أسرته الصبر والسلوان: “اللهم اربط على قلب زين وقلوب اخوته وزوجته وكل أفراد عائلته”.

زين أبو دقة يغني “شدو بعضكم”

وفي أحد المقاطع المنشورة أيضا بدا الطفل زين وهو يغني أغنية لفلسطين بعنوان “شدو بعضكم”.

واستعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الأغنية التي تم دبلجتها مع مقاطع أغنية ترددها معمرة فلسطينية وتحث أبناء وطنها من خلالها على الصبر والثبات.

زين .. ابن الشهيد الصحفي سامر أبو دقة "شدو بعضكم يا أهل فلسطين" pic.twitter.com/0BQxfTBa6D — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) December 15, 2023

وفيما يسمع صوت المعمرة وهي تدندن باللهجة الفلسطينية: “شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم” يرد عليها الفتى زين: “ايدينا وحدة يا ستي والله ايدينا واحدة.”

وبحسب الفيديو تعاود المسنة قائلة: “ما ودعتكم رحلت فلسطين ما ودعتكم”، فيرد عليها الفنان الصغير نجل الشهيد سامر أبو دقة بنبرة تفاؤل: “ما بنسى أرضي”، ويشير إلى صدره : “في قلبي والله ما بنسى أرضي”.

وتعاود الفلسطينية التي خطت السنين آثاراً عميقة على وجهها وملامحها كلمات الاغنية وهي للشاعر”رزق الجوجو” : “على ورق صيني لاكتب بالحبر الصيني”.

فيرد عليا زين أبو دقة:” بكتب بدمي حبك يا بلادي بكتب بدمي”، وتردف العجوز: “يا فلسطين على اللي جرالك يا فلسطين.” فيشد زين من عزمها قائلاً: “لا تنهمي راسك بالعالي لا تنهمي”.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمصور قناة #الجزيرة الصحفي سامر أبو دقة مما أدى إلى استشهاده، وإصابة مراسل القناة الصحفي وائل الدحدوح. #غزة pic.twitter.com/qwfAKkbtHT — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 15, 2023

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الجمعة، استهداف جيش الاحتلال لمصور الجزيرة الشهيد “سامر أبو دقة” وإصابة مراسل القناة الصحفي “وائل الدحدوح”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير “سفيان القضاة” إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وخاصة تلك التي تستهدف الصحفيين.

مشدداً على أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة، ومحاولة لطمس الواقع المروع الذي يخلفه العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.