شاب فلسطيني حاصرته الأمطار لا يعرف أين يذهب بجثة شقيقته الشهيدة (فيديو)

وطن – في واحد من مشاهد الحرب المأساوية في غزة تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب فلسطيني يحمل جثمان شقيقته الصغيرة التي انتشلت من تحت أنقاض أحد المنازل المدمرة، بعد أن أغرقت الأمطار مناطق واسعة من مخيم جباليا شمالي غزة.

وأغرقت مياه الأمطار مخيم جباليا بقطاع غزة، الأمر الذي فاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين يحاصرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام ويحاول التوغل بدباباته في عمق المخيم.

مشهد مأساوي من مخيم جباليا

وذكر شهود عيان، أن مخيم جباليا كان أكثر المناطق التي تعرضت للغرق بمياه الأمطار؛ نظراً إلى بنيته التحتية المدمرة جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدفه منذ أسابيع.

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وفي مقطع الفيديو المتداول المأخوذ عن صفحة الصحفي الفلسطيني “أنس الشريف“، بدا شاب وهو يمشي وسط شارع غمرته السيول حاملا جثة طفلة صغيرة بين يديه بدت ملفوفة بكفن فيما ظهرت الأمطار الغزيرة وهي تتساقط بغزارة عليه.

وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا وموجة غضب بين النشطاء الذين أدانوا جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية، الذي يصب غضبه وانتقامه على المدنيين بعد عجزه عن مواجهة المقاومة الباسلة التي كبدته خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخه.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة د.اشرف القدرة قال، الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة.

ووصل للمستشفيات 196 شهيدا و 499 إصابة خلال الساعات الماضية ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.