Close Menu
    الهدهد

    سفير أمريكي سابق لدى إسرائيل يفتح النار على نتنياهو ويطالبه بالاستقالة.. ما علاقة قطر؟

    عدد من معارضي نتانياهو يتهمون حكومته بأنها أمضت سنوات في تعزيز قدرات حماس بنشاط في غزة
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك
    السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك

    وطن- طالب السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاستقالة ووصفه بأنه يُشكل خطرا واضحا وقائما على الولايات المتحدة.

    وقال مارتن إنديك في تغريدة على منصة إكس، إن إصرار نتنياهو، على البقاء في السلطة مهما كان الثمن هو واضح وقائم ويُشكل خطرا على إسرائيل، وبالتالي عليه أن يستقيل فورا.

    وكان إنديك قد تم تكليفه بالعمل على صياغة اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي خلال فترة عمله كمبعوث خاص للرئيس باراك أوباما للشرق الأوسط بين عامي 2013 و2014،

    وجاءت تصريحات مارتن إنديك، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، يفيد بأن نتنياهو لم يكن على علم فقط بأن قطر تنقل ملايين الدولارات شهريا إلى غزة، حيث ساعدت في دعم حكومة حماس، بل شجع أيضا هذه التمويلات.

    وبحسب التقرير، سمح نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون بتدفق الأموال إلى غزة، في محاولة لإبقاء حالة هدوء واستقرار في المنطقة، اعتقادا بأن حماس ليس لديها الرغبة، ولا القدرة على إطلاق حملة هجوم على نطاق واسع.

    وكانت الصحيفة، قد ذكرت في وقت سابق، أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يتوفرون على معلومات بشأن خطط حماس قبل عام من هجومها في السابع أكتوبر، لكنهم تغاضوا عنها على اعتبار أن الهجوم الفعلي مستبعد.

    واتهم عدد من معارضي نتانياهو في إسرائيل بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز قدرات حماس بنشاط في غزة من خلال السماح لقطر بتوجيه مئات الملايين من الدولارات إلى القطاع المحاصر.

    • اقرأ أيضا:
    معلومات استخباراتية عن طوفان الأقصى.. حماس خططت لهجوم يمتد لأيام ويصل لحدود الضفة
    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.