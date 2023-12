سفير أمريكي سابق لدى إسرائيل يفتح النار على نتنياهو ويطالبه بالاستقالة.. ما علاقة قطر؟

وطن- طالب السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاستقالة ووصفه بأنه يُشكل خطرا واضحا وقائما على الولايات المتحدة.

وقال مارتن إنديك في تغريدة على منصة إكس، إن إصرار نتنياهو، على البقاء في السلطة مهما كان الثمن هو واضح وقائم ويُشكل خطرا على إسرائيل، وبالتالي عليه أن يستقيل فورا.

I would agree with you if @netanyahu wasn’t currently causing a rift with Joe Biden, Israel’s only friend in this crisis. His determination to stay in power no matter the cost is a clear and present danger to Israel. He needs to resign…yesterday! https://t.co/RZyTfh8d7Y

