سفير أمريكي سابق لدى إسرائيل يفتح النار على نتنياهو ويطالبه بالاستقالة.. ما علاقة قطر؟

وطن- طالب السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاستقالة ووصفه بأنه يُشكل خطرا واضحا وقائما على الولايات المتحدة.

وقال مارتن إنديك في تغريدة على منصة إكس، إن إصرار نتنياهو، على البقاء في السلطة مهما كان الثمن هو واضح وقائم ويُشكل خطرا على إسرائيل، وبالتالي عليه أن يستقيل فورا.

I would agree with you if @netanyahu wasn’t currently causing a rift with Joe Biden, Israel’s only friend in this crisis. His determination to stay in power no matter the cost is a clear and present danger to Israel. He needs to resign…yesterday! https://t.co/RZyTfh8d7Y — Martin Indyk (@Martin_Indyk) December 10, 2023

وكان إنديك قد تم تكليفه بالعمل على صياغة اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي خلال فترة عمله كمبعوث خاص للرئيس باراك أوباما للشرق الأوسط بين عامي 2013 و2014،

وجاءت تصريحات مارتن إنديك، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، يفيد بأن نتنياهو لم يكن على علم فقط بأن قطر تنقل ملايين الدولارات شهريا إلى غزة، حيث ساعدت في دعم حكومة حماس، بل شجع أيضا هذه التمويلات.

وبحسب التقرير، سمح نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون بتدفق الأموال إلى غزة، في محاولة لإبقاء حالة هدوء واستقرار في المنطقة، اعتقادا بأن حماس ليس لديها الرغبة، ولا القدرة على إطلاق حملة هجوم على نطاق واسع.

وكانت الصحيفة، قد ذكرت في وقت سابق، أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يتوفرون على معلومات بشأن خطط حماس قبل عام من هجومها في السابع أكتوبر، لكنهم تغاضوا عنها على اعتبار أن الهجوم الفعلي مستبعد.

واتهم عدد من معارضي نتانياهو في إسرائيل بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز قدرات حماس بنشاط في غزة من خلال السماح لقطر بتوجيه مئات الملايين من الدولارات إلى القطاع المحاصر.