إنشاء أول مصنع بيرة في أبوظبي.. “بلومبيرغ” تكشف تفاصيل مثيرة

كشفت وكالة بلومبيرغ، أنّ السلطات الإماراتية أعطت الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في العاصمة أبوظبي.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إنه سيتم افتتاح مصنع البيرة في جزيرة المارية بإمارة أبوظبي هذا الشهر، ليصبح أول شركة تصنع الكحول بشكل قانوني في المنطقة.

ووفق بلومبيرغ، منحت الإمارة ترخيصا لمطعم “Craft by Side Hustle” لبيع البيرة التي يتم تخميرها في المكان ذاته.

وبحسب المصدر نفسه، يمكن بالفعل شراء البيرة والمشروبات الروحية المستوردة من Side Hustle من متاجر المشروبات الكحولية في الإمارات، لكن لا يزال يتعين تصنيع جميع المنتجات المعبأة في الخارج بموجب اللوائح الجديدة.

تغيير في قواعد إنشاء مصانع البيرة

وهذا المطعم هو أول مصنع يتم افتتاحه للجعة بعد تغيير ملحوظ في القواعد، تم نشره في أبوظبي عام 2021، وتحديدا في البند السابع الذي سمح لحاملي التراخيص بتخمير المشروبات الكحولية للاستهلاك في الموقع.

وقالت “بلومبيرغ” إن هذه التعديلات تعتبر الأحدث ضمن تغييرات تخفف من القوانين المحافظة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج المحيطة بها، حيث تفتح تلك الدول اقتصاداتها وتركز على صناعات أخرى غير النفط.

وسيقدم مطعم “Craft by Side Hustle” البيرة الخاصة به، والتي سيبلغ سعر كل منها حوالي 45 درهما (12.25 دولارا) إلى جانب مأكولات أخرى.

نظام قوانين الكحول في الإمارات

وفي دولة الإمارات، يتم وضع معظم القوانين التي تحكم شرب أو بيع الكحول من قبل كل إمارة، وليس على المستوى الاتحادي.

ففي دبي مثلا، لا يمكن تقديم الكحول بشكل قانوني إلا في عدد من الحانات والمطاعم، وعادة ما تكون داخل فندق، ويمنع ذلك في ساعات النهار خلال شهر رمضان.

كما أن متاجر البيع بالتجزئة التي تبيع البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية أصبحت حاليا أمرا شائعا، وتوجد مطاعم وحانات لديها تراخيص لبيعها في جميع أنحاء دبي.

إنتاج الكحول تحوّل كبير في المنطقة

وإنتاج الكحول يعد تحولا كبيرا بالنسبة لمنطقة الخليج، التي لا تزال العديد من الدول فيها تحظر الكحول بشكل كامل، بما في ذلك البيع والاستهلاك والحيازة، وفقا للوكالة.

ومع نمو اقتصادات هذه البلدان وقطاعات السياحة، يزداد الاتجاه نحو مواكبة نمط الحياة الذي اعتاد عليه المغتربون في بلدانهم الأصلية.

وبحسب إحصاء صدر عام 2022، سجل وجود 1421 حانة وملهى ليلي في الإمارات، ارتفاعا من 1139 في عام 2020، وفقا لمؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال للأبحاث.

ويُسمح ببيع الكحول في ست من الإمارات السبع في الدولة حيث أنه لا يزال محظورا في الشارقة.