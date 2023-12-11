إسرائيلي يجتاز الحدود البحرية مع مصر وهذا مصيره.. إعلام عبري يكشف التفاصيل

وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية، عن الشرطة المصرية ألقت القبض على إسرائيلي اجتاز الحدود بحرا، ثم جرى تسليمه لاحقا إلى الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب الإعلام العبري، فإن شخصا إسرائيليا كان يستقل دراجة بحرية بالبحر الأحمر، وقد اجتاز الحدود المصرية قادما من الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق الخطأ.

وأضاف الموقع أن مراقبي الجيش الإسرائيلي الذين تعرفوا على هذا الشخص، أرسلوا قوات لإيقافه لكنه تمكن من عبور الحدود وتم القبض عليه من قبل الشرطة المصرية.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقا، قالت خلاله إن الحادث تم التعرف عليه والتعامل معه من قبلها ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر.

يُشار إلى أنه منذ حوالي عام ونصف، حدثت حالة مماثلة، عندما قام إسرائيلي بعبور الحدود البحرية بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء ركوبه دراجة جت سكي.

وآنذاك، أطلقت السلطات المصرية سراح الإسرائيلي بعد انتهاء استجواب استمر سبع ساعات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في ذلك الوقت، إن إسرائيليا عبر بالفعل الحدود البحرية مع مصر باستخدام دراجة نارية، وفي الوقت نفسه تم اعتقاله واستجوابه من قبل قوات الأمن المحلية.