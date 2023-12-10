3 عائلات عربية تتصدر أغنى 25 عائلة في العالم .. تعرّف على ثرواتها

وطن – ذكر تقرير اقتصادي عن أغنى 25 عائلة في العالم خلال 2023، أنّ الأسرة الحاكمة في أبوظبي “آل نهيان”، تجاوزت عائلة “والتون” الأميركية ليصبحوا أغنى عائلة في العالم.

ووفقاً لتقرير لوكالة “بلومبرغ“، فهذه هي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تصبح فيها عائلة غير ورثة “وول مارت” أغنى عائلة في العالم.

وقالت “بلومبرغ”، إن هذه الأسر شديدة الثراء أضافت 1.5 تريليون دولار أخرى إلى ثرواتها الشخصية هذا العام. مبينةً أن النمو الاقتصادي القوي، وتهدئة التضخم، والإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد على دعم أعمال هذه الأسر على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

ثروة عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي

ووفقا للتصنيف الذي نشرته الوكالة، احتلت عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي، والتي يمثلها محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في تصنيف أغنى العائلات في العالم لعام 2023، وتقدر ثروتها بـ 305 مليارات دولار.

بينما حلت في المركز الثاني، عائلة والتون، التي تمتلك سلسلة متاجر “وول مارت” وتقدر “بلومبرغ” ثروتها بنحو 259.7 مليار دولار .

وحلّت في المركز الثالث عائلة هرمس، التي أسست دار الأزياء “هرمس” وما زالت تمتلكها، بثروة قدرها 150.9 مليار دولار.

وفي المركز الرابع جاءت عائلة مارس المالكة لشركة “مارس” لصناعة الحلويات.

واحتلت عائلة آل ثاني، التي تتولى السلطة في قطر، المركز الخامس.

ويشمل التصنيف أيضا الأسرة الحاكمة في السعودية، آل سعود، التي تمتلك 69% من أسهم شركة الإعلام “طومسون رويترز”، وعائلة تومسون، وكذلك عائلة كواندت، التي تمتلك حوالي نصف أسهم شركة “BMW”.

بالإضافة إلى ذلك، ضمت القائمة عائلة بريتزكر التي تمتلك سلسلة فنادق حياة، وعائلة مولير التي تمتلك سلسلة سوبرماركتات “أوشان”.

ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فإنّ أغنى رجلين في العالم – الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ومؤسس أمازون جيف بيزوس – فقد أضافا ما يزيد عن 150 مليار دولار من الثروة وحدهما.

بينما رجل الأعمال الهندي غوتام أداني والناشطة الاجتماعية والمحسنة الأميركية جوليا كوتش هما الوحيدان من بين أغنى 20 شخصاً في العالم الذين أصبحوا أكثر فقراً هذا العام، وفقاً لـ “بلومبرغ”.