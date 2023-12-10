“ايش ذنبها يا عالم”.. وداع مؤثر من فلسطيني لأمه الشهيدة في غزة

وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر لشاب فلسطيني يبكي بحرقة بعد استشهاد والدته جراء قصف إسرائيلي خلال الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.

وظهر الشاب بين حشد كبير من المواطنين، وهو يقول: “حنونة كتيرا يا أمي.. ما ذنبها يا عالم؟، ما ذنبها؟”، ثم طالب بحمل جثمانها برفق.

وأضاف وهو يلوح لها بإشارة الوداع الأخيرة: “الله يرحمك يا غالية”، بينما كان جثمان والدته وسط عشرات الجثامين من الشهداء.

66 يوما من الحرب على غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ66، فيما يكثّف جيش الاحتلال من غارات الفتاكة على السكان في مختلف أرجاء وأنحاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، إلى 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 جريحا، حسب وزارة الصحة في غزة.

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أوامر بمزيد من الإخلاء في جنوب غزة

وفي مؤشر على ضراوة الحرب، أمر جيش الاحتلال السكان بمغادرة وسط مدينة خان يونس بجنوب قطاع، بالتزامن مع قصف مروع طال القطاع من شماله إلى جنوبه.

ونشر جيش الاحتلال، خريطة على منصة “إكس”، توضح ست مناطق تحمل أرقاما في خانيونس جنوبي قطاع غزة، طُلب من السكان إخلاؤها “بشكل عاجل”. وشملت الخريطة أجزاء من وسط المدينة لم تخضع لمثل هذه الأوامر من قبل.

غارات مكثفة على خانيونس

وفي الساعات الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على خانيونس، كما استهدف قصف مدفعي كثيف شرق المدينة، وسُمع دوي انفجارات كبيرة في المنطقة.