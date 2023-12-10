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    حياتنا

    هذا ما يحدث لك عند استعمال الهاتف المحمول لأقل من ساعتين يوميًا

    تعزز النتائج التي توصلت إليها الدراسة مدى الفائدة التي يجنيها الفرد من وراء استخدام الهاتف المحمول لفترة قصيرة
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    استخدام الهاتف المحمول أقل من ساعتين يومياً
    استخدام الهاتف المحمول أقل من ساعتين يومياً ربما يقلل خطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية

    وطن – في الوقت الحالي، لا يمكن لأيّ إنسان أن يتخلّى عن هاتفه المحمول، وإن سألت أحدهم وطلبت منه أن يدخل تحدياً للتخلي عن استعمال الهاتف لمدة ساعتين يوميًا، قد تكون الإجابة محسومةً بالرفض.

    استعمال الهاتف المحمول لأقل من ساعتين يوميًا

    في هذا السياق، توصلت دراسة، أعدها خبراء من جامعة هانيانغ في كوريا الجنوبية، إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عامًا، وتصفحوا الهاتف المحمول لأقل من ساعتين يوميًا، كانت نسب فرصهم في المعاناة من التوتر والاكتئاب ومشكلات النوم أقل، بخلاف تجنبهم الأفكار الانتحارية وإدمان الكحول.كما نقلت daily mail البريطانيّة

    عدم استعمال الهاتف لمدة ساعتين يوميًا ربما يقلل خطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية watanserb.com
    عدم استعمال الهاتف لمدة ساعتين يوميًا ربما يقلل خطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية

    وعلى وجه التحديد، تصل نسبة المعاناة من التوتر لهذه الفئة 30%، و27% هي فرص المعاناة من النوم السيء.

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    كما تبلغ نسبة إدمان هذه الفئة للكحول 47%، و43% هي نسبة التعرض للانتحار.

    وتعزز هذه النتائج مدى الفائدة التي يجنيها الفرد من وراء استخدام الهاتف المحمول لفترة قصيرة.

    على النقيض، توصلت الدراسة إلى أن الأعراض السلبية سالفة الذكر ترتفع نسبة حدوثها حال كان التعرض للهواتف المحمولة يتراوح ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميًا.

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