هذا ما يحدث لك عند استعمال الهاتف المحمول لأقل من ساعتين يوميًا

وطن – في الوقت الحالي، لا يمكن لأيّ إنسان أن يتخلّى عن هاتفه المحمول، وإن سألت أحدهم وطلبت منه أن يدخل تحدياً للتخلي عن استعمال الهاتف لمدة ساعتين يوميًا، قد تكون الإجابة محسومةً بالرفض.

استعمال الهاتف المحمول لأقل من ساعتين يوميًا

في هذا السياق، توصلت دراسة، أعدها خبراء من جامعة هانيانغ في كوريا الجنوبية، إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عامًا، وتصفحوا الهاتف المحمول لأقل من ساعتين يوميًا، كانت نسب فرصهم في المعاناة من التوتر والاكتئاب ومشكلات النوم أقل، بخلاف تجنبهم الأفكار الانتحارية وإدمان الكحول.كما نقلت daily mail البريطانيّة

وعلى وجه التحديد، تصل نسبة المعاناة من التوتر لهذه الفئة 30%، و27% هي فرص المعاناة من النوم السيء.

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كما تبلغ نسبة إدمان هذه الفئة للكحول 47%، و43% هي نسبة التعرض للانتحار.

وتعزز هذه النتائج مدى الفائدة التي يجنيها الفرد من وراء استخدام الهاتف المحمول لفترة قصيرة.

على النقيض، توصلت الدراسة إلى أن الأعراض السلبية سالفة الذكر ترتفع نسبة حدوثها حال كان التعرض للهواتف المحمولة يتراوح ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميًا.