متلازمة “الرقص وعرس السيسي الانتخابي”.. مقاطع من أمام اللجان تثير السخرية

وطن – في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية وحرباً على حدودها حيث تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع الاحتلال في غزة، يسلط الإعلام المصري المحسوب على النظام الضوء على مقاطع الرقص أمام اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة، لإعطاء صورة مزيفة عن وجود زخم بهذه الانتخابات التي تشهد مقاطعة شعبية غير مسبوقة.

ومن المفترض أن يدلي نحو سبعين مليون مصري بأصواتهم في انتخابات رئاسية خالية من أي مفاجأة حسب المراقبين، إذ ينتظر أن يفوز بها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي ومحسوم نتيجتها مسبقا، لكن نسب المشاركة ضعيفة جدا ويقاطع السواد الأعظم من المصريين هذه (المسرحية) حسب وصفهم.

ويبدو أن الرقص بات هو اللغة السائدة بين مؤيدي السيسي. وأظهر مقطع فيديو أحد المصريين مرتديا بيجامة رياضية وهو يرقص بميوعة، فيما يقوم عدد من الاشخاص بتشجيعه والتصفيق له.

الرقص اشتغل في مصر

ولاحول ولاقوة إلا بالله pic.twitter.com/DRJph14joa — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) December 10, 2023

وفي مشهد تال تظهر إمراتان وهما ترقصان وتصفقان له بحماس، دون أن يكف عن حركات الميوعة، لينظم له شخص آخر ويشاركه الرقص.

وتساءل نشطاء عن سر مشاهد الرقص التي تتصدر المشهد الانتخابي أمام اللجان بكل انتخابات رئاسية منذ صعود السيسي لسدة الحكم بانقلاب عسكري، وتعمد إعلام النظام تصدير هذه المشاهد.

الناس اللي مستغربة ليه انتخابات السيسي كلها رقص قدام اللجان السر في الفيديو ده👇 وبعدين واحده بترقص ومعندهاش خجل وهانت عليها نفسها ودينها وراجل كبير بيمسخر نفسه واعلام فاسد هينتخبوا مين اكيد قدوتهم🙄

لكِ الله يا مصر .🇪🇬💔#انتخبوا_عدو_الله#الاضراب_الشاملpic.twitter.com/XrGCxhRMVw — 🔻Eman Ghanem 𓂆 (@Eman_______1) December 10, 2023

الرقص أمام اللجان الانتخابية

وحاول مغردون تجميع كل مقاطع الفيديو التي تحتوي على وصلات رقص لمؤيدي السيسي. وتلفت حالات الرقص أمام اللجان الانتخابية في مصر انتباه الكثيرين، خلال متابعتهم للمشهد الانتخابي.

وعلق عبد العزيز مجاهد: “سأجمع هنا فيديوهات الرقص توثيقا للمرحلة التي نمر بها”.

سأجمع هنا فيديوهات الرفص توثيقا للمرحلة التي نمر بها pic.twitter.com/VlwZNtJUgZ — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) December 10, 2023

وعقب “محمد”: “الرقص اشتعل أمام اللجان والمخبرين وتجار المخدرات”.

وأضاف: “نازلين يعملوا فرح العمدة ادام اللجان الفاضية.”

وفي السياق ذاته قال الناشط المصري “محمود فتحي”: “الرقص التمثيلي أمام الانتخابات كي تداري أجهزة السيسي فضيحة اللجان الخاوية على عروشها فهو عمل يجمع الحقارة مع الخيانة!”

وقال الصحفي المعارض “سامي كمال الدين” ساخرا:”لا أفهم ما الذي يزعج في الرقص أمام لجان الانتخابات الرئاسية”.

واستدرك : “بصراحة المزعج جايبين لنا راجل شايب يهز وسطه.. الله يرحم أيام إلهام شاهين”.

وذكر مغرد آخر منتقدا المشهد العبثي: “السيسي يحشد إما بالرقص أو بالترغيب والهدايا، وإما بالتهديد والترهيب كما ظهر في الانتخابات السابقة”.

وتُجرى المنافسة “الشكلية” في الانتخابات بين رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وأدلي المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات صباح الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين.