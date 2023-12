صحفي أمريكي يفضح مخطط محمد بن سلمان للقضاء على المقاومة الفلسطينية

وطن- فضح صحفي أمريكي، ألاعيب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن حرب غزة وتبنيه خطابا إعلاميا متناقضا مع تأييده السري لإسرائيل في سعيها للقضاء على المقاومة الفلسطينية.

وقال الصحفي الأمريكي الإسرائيلي باراك رافيد، إن أكثر من مسئول أمريكي، أبلغوه خلال الأسابيع الأخيرة، بأن السعوديين يقولون لهم من وراء الأبواب ما لا يقولونه في العلن.

More than one U.S. official told me in recent weeks that the Saudis say in private they want Israel to destroy Hamas. The press conferences the Saudis are doing in Washington and the tours around the world are spins for domestic consumption https://t.co/3B4kBtc9We

— Barak Ravid (@BarakRavid) December 9, 2023