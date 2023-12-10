“شكرا إسرائيل”.. مقدمة للتاريخ من نزيه الأحدب في برنامجه “فوق السلطة” (شاهد)

وطن- استهل الإعلامي نزيه الأحدب، برنامجه “فوق السلطة” بمقدمة قوية وجّه خلالها الشكر لإسرائيل.

وقال نزيه الأحدب في مقدمته: “شكرا إسرائيل لأن أفعالك لم تكذّب خبرا سمعناه.. لقد أخبرونا أنك تنقوضين العهود فلم تصدقِ عهدا منذ مؤتمر مدريد وما قبل مدريد ببعيد”.

وأضاف: “قالوا إنك تشعلين الفتن بين الشعوب حتى أصبحتِ عنوانا لكل فتنة.. قالوا إنك جنودك لا يقاتلون إلا من وراء تحصينات فأضفتِ على الوصف إلا من تحت طائرات تدمر كل ما يخيف عسكرك المرعوب”.

وتابع نزيه الأحدب: “قالوا إنك تأكلين أموال الناس بغير حق، وجيشك عفّش بيوت اليهود قبل بيوت المسلمين.. قالوا إنك تحرفين الحقائق فتخطيتي إفكك في أقبية مستشفيات غزة.. قالوا إنك تقتلين الأطفال والنساء فكان عطشك دفينا لدمائهم”.

واستطرد نزيه الأحدب: “قالوا إنك تفسدين في الأرض وهل أفسدوا من سرقة الأوطان وتدميرها وحرق أهلها وهم أحياء.. شكرا إسرائيل، لقد عززتي ثقتنا بثقافتنا وجعلتينا مطمئنين بأننا على الحق المبين”، ناقلا ذلك عن فتاة فلسطينية، كما قال.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ66، فيما يكثّف جيش الاحتلال من غارات الفتاكة على السكان في مختلف أرجاء وأنحاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، إلى 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 جريحا.